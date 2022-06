Classifica dei miliardari più apprezzati: al primo posto Gates nonostante gli scandali

Diversi sondaggi e i numeri che raggiungono sui social hanno evidenziato che i miliardari piacciono molto alla gente.

Gli uomini più ricchi del mondo, che raggiungono le nostre abitazioni attraverso i loro prodotti e servizi, suddividono la popolazione in due macro gruppi: chi li ama e chi li odia.

Secondo un recente sondaggio proposto a New York, vi sono dei miliardari che piacciono molto più di altri, nonostante nel tempo questi abbiano accumulato una buona dose di scandali e di affermazioni alquanto bizzarre.

Il primo posto è occupato da ormai diversi anni da Bill Gates. Tra gli uomini più ricchi del mondo vi sono anche volti più giovani, che hanno quindi avuto meno tempo per “commettere errori”, ma Bill Gates continua a superare tutti, da Elon Musk a Mark Zuckerberg.

In realtà il primo posto di quest’anno di Bill Gates sorprende non poco, a causa dei diversi scandali e dell’odio accumulato in rete, soprattutto a causa dei legami con il criminale Jeffrey Edward Epstein e i vaccini.

Occorre sottolineare che la classifica in questione è abbastanza ristretta, in quanto il sondaggio è stato proposto ad un gruppo ristretto di persone. Sarebbe interessante valutare quali sono invece le preferenze in altri Paesi, come ad esempio in Italia.

Ecco la classifica dei miliardari che piacciono di più

L’opinione della popolazione mondiale sui miliardari è costantemente divisa tra chi li considera dei veri e propri geni, per essere stati in grado di creare realtà capaci di raggiungere obiettivi inimmaginabili, e chi invece li detesta o a stento li sopporta, a causa delle conseguenze dell’accentramento di un potere economico così grande nelle mani di pochi.

Se, come in questo caso, il sondaggio viene proposto ad un gruppo di newyorkesi, la risposta è molto chiara: alcuni miliardari sono particolarmente apprezzati e stimati.

In una ipotetica classifica dei miliardari che piacciono di più, infatti, possiamo trovare:

Bill Gates , fondatore di Microsoft, con un indice di gradimento del 69%;

, fondatore di Microsoft, con un indice di gradimento del 69%; Elon Musk , patron di Tesla, con un indice di gradimento del 64%;

, patron di Tesla, con un indice di gradimento del 64%; Jeff Bezos , fondatore e presidente di Amazon, con un indice di gradimento del 47%;

, fondatore e presidente di Amazon, con un indice di gradimento del 47%; Mark Zuckerberg, inventore di Facebook, con un indice di gradimento del 43%.

Tra i primi due e gli ultimi due vi sono parecchi punti percentuali di differenza. Questa differenza di “gradimento” potrebbe essere dovuta a una serie di scandali che potrebbero aver colpito maggiormente il gruppo di persone a cui è stato proposto il sondaggio, come ad esempio quello riguardante lo sfruttamento lavorativo di Amazon, che più volte è stato denunciato in questi anni.

Tuttavia la sorpresa maggiore riguarda le prime due posizioni, occupate da Bill Gates ed Elon Musk. Apparentemente, oltre ad essere i miliardari più apprezzati, sono anche quelli maggiormente attaccati sui social. Ma come è possibile tutto ciò?

Bill Gates è stato recentemente attaccato a causa dei suoi legami con la pandemia e i vaccini, ma anche per le ipotesi di alcuni cospirazionisti che vedono il miliardario come un agente del nuovo ordine mondiale.

Elon Musk, invece, ha rilasciato diverse affermazioni alquanto controverse; inoltre si è lasciato andare ad acquisizioni e azioni di influenza sul mercato che in molti non hanno esitato a definire “senza scrupoli”.

Bill Gates, il più apprezzato nonostante il caso Epstein

Bill Gates ha già accumulato diversi scandali e nell’ultima intervista rilasciata a PBS NewsHour, è emerso un legame tra il miliardario e il criminale Jeffrey Edward Epstein.

L’intervistatrice non ha dato tregua a Gates, che ha poi affermato che l’amicizia risaliva a parecchi anni prima, e che aveva interrotto ogni legame con l’uomo ancor prima di sapere degli abusi sessuali e del traffico di minorenni.

Durante l’intervista, Gates è apparso abbastanza nervoso, tanto che la sua immagine non ne è uscita tanto pulita come da lui sperato. Nonostante ciò, continua a rimanere al primo posto tra i miliardari più apprezzati. E a questo punto viene da domandarsi: ma quale sarà il suo segreto?