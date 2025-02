Nel mondo del marketing l’immagine ha il potere di entrare nell’immaginario individuale e collettivo: più di mille parole, spesso sono proprio i contenuti di tipo visivo a determinare il successo o il fallimento di una campagna pubblicitaria.

Oggi, nell’era del digitale, sembra che l’immagine sia relegata allo spazio virtuale della rete, scomparsa dalla realtà fisica di tutti i giorni. Ovviamente non è così, siamo ancora circondati da immagini anche nel mondo reale, basti pensare all’importanza del ruolo che la veste grafica svolge nel packaging.

Questo perché ogni azienda che punti al successo non può fare a meno di definire un’immagine chiara e originale di sé, anche e soprattutto attraverso la creazione di una campagna pubblicitaria legata alla grafica.

La stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese ha bisogno di farsi conoscere da nuovi potenziali clienti per crescere ed aumentare il proprio business; ma non è facile emergere nella moltitudine della concorrenza, per questo è fondamentale legare la propria azienda a un’estetica che sia subito riconoscibile.

Definire un brand dall’estetica originale, in grado di mettersi in evidenza nell’oceano di immagini in cui siamo costantemente immersi, fa sì che la nostra azienda possa entrare nell’immaginario di vecchi e nuovi potenziali clienti, imprimendosi nella loro immaginazione. E proprio al di fuori dei canali social troviamo un modo economico e strategico per diffondere il nostro brand, al sicuro da algoritmi penalizzanti, con un focus preciso sulla dimensione geografica locale.

Uno dei metodi più efficaci per far conoscere il proprio progetto e i prodotti o i servizi che si offrono è preparare un catalogo stampato. Infatti, una strategia di marketing, per dirsi completa, non può fare a meno di utilizzare anche questo canale. La stampa catalogo online è fondamentale per far conoscere il proprio brand, ma anche per definire un loyalty program attraverso cui fidelizzare i nuovi clienti.

In questo modo i vostri clienti potranno non solo avere un supporto materiale attraverso cui essere informati di tutti gli aggiornamenti riguardanti nuove linee di prodotti, offerte speciali, premi e altro ancora, ma avranno sempre sotto i loro occhi oggetti tangibili e duraturi, che possono essere sfogliati e consultati nel tempo, e la cui permanenza fa sì che il vostro brand sia sempre vicino a loro, imprimendosi nella loro immaginazione.

Per un’azienda appena nata i primi mesi sono importantissimi, per questo è importante definire una strategia di marketing parallelamente alla progettazione dell’investimento. Anzi, le spese per una strategia di marketing strutturata e multicanale dovranno essere da subito una voce negli investimenti aziendali.

L’obiettivo più importante, per le aziende appena nate, è dunque farsi conoscere da subito, cavalcando anche l’hype derivante dalla novità. In queta fase una campagna di volantinaggio attraverso flyer pubblicitari consente di far conoscere velocemente il proprio brand anche al di fuori dei canali social, dove, nell’ormai sconfinato mare di immagini il nostro nuovo brand potrebbe rischiare di annegare.

È importante però fin da subito avere le idee chiare per quanto riguarda l’estetica del brand: definire un logo e scegliere dei toni di colore ricorrenti è un ottimo modo per diffondere un’immagine riconoscibile e unica!

Per la crescita della tua azienda è importante indirizzare in modo equilibrato le risorse tra marketing digitale e tradizionale perché solo una strategia di marketing ben strutturata su canali diversi potrà assicurare il successo a lungo termine.

