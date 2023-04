Lo spettro della crisi economica sta mettendo in allerta l’intero sistema economico mondiale e i trader stanno analizzando attentamente gli scenari possibili in futuro. Cosa può accadere?

La situazione attuale dei mercati a livello mondiale è piuttosto complessa: istituti bancari poco solidi, precarietà finanziaria e incertezza sui tassi di interesse.

Questa situazione economica e finanziaria, secondo gli operatori finanziari, potrebbe spingere investitori e mercati verso contesti differenti, specie a causa di mancanza di liquidità, i problemi di credito e le insolvenze generate dalla crisi bancaria. Ecco i tre scenari possibili!

Crollo dei guadagni societari

Il primo scenario possibile è quello che vede la caduta degli utili societari che, secondo le previsioni, potrebbe portare addirittura a una perdita di del 4,6% nel primo trimestre del 2023 degli utili dell’S&P 500.

Tuttavia, come dichiarato da Jim Cramer su Cnbc, “il gruppo di strateghi che si aspetta un crollo degli utili potrebbe avere ragione se ci fossero prove a sostegno di questa tesi, oltre a un semplice calo dei prezzi delle azioni”.

Ribalta dei titoli difensivi

Alcuni trader ipotizzano una ribalta dei titoli difensivi e questo porterebbe gli investitori a puntare tutto su asset difensivi. Un esempio? I prodotti farmaceutici.

I titoli difensivi sono azioni di società la cui performance non subiscono eccessivamente l’influenza del mercato, cosa che suscita l’interesse degli investitori con una bassa propensione al rischio. Tuttavia ci sono molti che considerano questo scenario improbabile, visto la loro sovra performance nel 2022.

Acquisti dei tecnologici

Il terzo scenario è quello che vede puntare tutto sugli acquisti dei titoli tecnologici, non tutti però: soltanto i titoli a grande capitalizzazione. Anche in questo caso, però, bisognerebbe considerare la crisi dei prestiti e il taglio delle spese di aziende con bilanci solidi come Google e il taglio del personale delle grandi del settore tech.

