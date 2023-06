Elon Musk: ketamina contro la depressione, ma anche altri miliardari lo fanno

Nel mondo degli imprenditori e dei professionisti di successo, sembra che l’uso di sostanze psichedeliche per gestire lo stress e superare momenti depressivi stia guadagnando popolarità. Un esempio famoso è Elon Musk, l’uomo più ricco al mondo, fondatore di Tesla, Space X e proprietario di Twitter.

Un articolo inchiesta del Wall Street Journal ha portato alla luce questa pratica, intervistando un ex consulente commerciale di San Francisco diventato uno dei principali consulenti per l’uso di sostanze psichedeliche nella Silicon Valley.

Secondo l’inchiesta, Musk fa uso di ketamina a dosi ridotte e occasionalmente per trattare la sua depressione e prima di eventi sociali importanti. Tuttavia, non è l’unico ad adottare queste sostanze invece degli antidepressivi convenzionali. Anche Sergey Brin, co-fondatore di Google, sembra assumere psilocibina, il principio attivo presente nei funghi allucinogeni.

Diverse ricerche sostengono che l’assunzione di queste sostanze, in alternativa ai farmaci psicofarmaci tradizionali, crei meno dipendenza e comporti minori danni alla salute. Questa pratica è nota come micro-dosing.

L’inchiesta del Wall Street Journal si basa su fonti anonime che affermano di aver visto Elon Musk assumere ketamina, ed egli stesso ha confermato l’uso del farmaco.

Poco dopo la pubblicazione dell’articolo, Musk ha pubblicato un tweet in cui ha sostenuto che la ketamina, assunta occasionalmente e a dosi ridotte, rappresenta la migliore soluzione per curare la depressione e lo stress rispetto agli altri farmaci. Allo stesso tempo, ha criticato i farmaci convenzionali, colpevoli, secondo lui, di “zombificare le persone”.

La ketamina è comunemente utilizzata come anestetico a causa della sua potente natura psichedelica, che crea una disconnessione tra mente e corpo. Non è un segreto che assunta a dosi ridotte possa essere efficace anche contro la depressione.

Nel 2019, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato una versione inalabile della ketamina. Tuttavia, l’uso ricreativo di questa sostanza è illegale, e l’approvazione viene concessa solo sotto la supervisione di un operatore sanitario.

Il consulente citato nell’inchiesta del Wall Street Journal non ha menzionato solo Elon Musk, ma ha affermato che milioni di persone stanno adottando questa pratica per combattere le proprie dipendenze.

Nel frattempo l’atteggiamento verso queste sostanze e questa pratica alternativa sta cambiando in tutto il mondo. In Australia, ad esempio, la psilocibina e l’MDMA sono stati ufficialmente riconosciuti come farmaci, diventando il primo Stato al mondo a farlo.

Inoltre, ci sono molte ricerche in corso su questo tema. Ad esempio, l’Università di Toronto sta conducendo uno studio sul micro-dosing di acido lisergico come alternativa al trattamento della depressione.

In Italia, le università di Chieti e di Brescia stanno sperimentando l’uso della ketamina come spray nasale per il trattamento della depressione. Nel Regno Unito, l’Università di Exeter sta testando l’efficacia della ketamina nel trattamento del gioco d’azzardo.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!