Il 2025 sarà un anno decisivo per l’euro digitale. Il progetto ha raggiunto il giro di boa e, entro la fine dell’anno, la Banca Centrale Europea (BCE) e l’Eurosistema prenderanno una decisione finale sull’introduzione dell’euro digitale, sulla base della fase di preparazione avviata a novembre 2023. Verranno prese decisioni chiave e affrontati temi importanti, tra cui:

Banche e fornitori di servizi di pagamento dovranno adattare i propri sistemi all’euro digitale per garantirne la compatibilità con i metodi di pagamento esistenti. A tal fine, sarà istituita una piattaforma centrale per la gestione delle transazioni, garantendo sicurezza e rapidità.

Anche i commercianti dovranno integrare l’euro digitale. Negozi fisici, e-commerce e fornitori di servizi dovranno ampliare le loro interfacce di pagamento, mentre i registratori di cassa e i terminali potrebbero richiedere aggiornamenti per assicurare transazioni fluide.

Le specifiche modalità di integrazione dell’euro digitale sono attualmente in fase di finalizzazione e rappresentano le ultime tappe della fase preparatoria.

L’introduzione dell’euro digitale richiede una base legale chiara. Già a giugno 2023, la Commissione Europea ha presentato una proposta di legge che delinea il quadro normativo per il suo utilizzo.

Entro la fine dell’anno sarà presa una decisione sull’adozione ufficiale dell’euro digitale come moneta a corso legale nell’Eurosistema. Una decisione positiva aprirebbe la strada alla sua diffusione, fornendo certezza giuridica sia alle imprese che ai consumatori.

Ultimo ma non meno importante, sono attualmente in corso discussioni e decisioni su come l’euro digitale potrà garantire contemporaneamente protezione dei dati e anonimato. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra privacy e requisiti normativi, senza compromettere le misure antiriciclaggio (AML).

L’uso offline è anch’esso un punto centrale: i pagamenti senza connessione a Internet potrebbero essere resi possibili attraverso metodi di archiviazione sicura su smartphone o portafogli digitali specializzati.

Le aziende dovrebbero tenere d’occhio questi sviluppi, poiché influiscono direttamente sulla sicurezza dei pagamenti, sull’accettazione da parte degli utenti e sugli obblighi normativi. Chi si prepara per tempo potrà sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’euro digitale.

Cos’è l’euro digitale?

Le opzioni di pagamento digitale oggi disponibili possono sembrare anticipazioni dell’euro digitale, ma in realtà differiscono profondamente sotto molti aspetti.

Pagamenti in tempo reale, online e offline

Anonimato

Pagamenti in tempo reale, online e offline

Che si paghi contactless, con carta o con cellulare, il trasferimento di denaro tradizionale – tramite addebito o bonifico – richiede da alcune ore fino a due giorni dall’ordine all’esecuzione. In confronto, con l’euro digitale potremo continuare a pagare con carta o cellulare, ma l’importo verrà trasferito sul conto del destinatario in tempo reale subito dopo la richiesta di pagamento.

Anonimato

Il fatto che l’euro digitale possa o meno essere completamente anonimo dipende fortemente dalle caratteristiche tecniche e normative che verranno implementate al momento della sua introduzione.

I sistemi di pagamento digitale tradizionali come carte di credito o bonifici non sono generalmente anonimi, poiché i dati delle transazioni vengono registrati e possono essere consultati dalle autorità competenti per contrastare le frodi e prevenire il riciclaggio. È probabile che anche l’euro digitale includa misure di sicurezza e requisiti normativi analoghi.

Ad oggi, solo il contante offre totale anonimato, mentre le criptovalute offrono un elevato livello di privacy, seppur non un vero e proprio anonimato. Nessuno può tracciare come sono stati spesi i soldi dopo aver scambiato monete e banconote – o Bitcoin ed Ethereum – con beni o servizi, né risalire al mittente o al destinatario.

È inoltre importante sottolineare che l’E-Euro creerà un’infrastruttura europea per l’elaborazione dei pagamenti che attualmente non esiste, riducendo la dipendenza da organismi esterni all’UE e sollevando ulteriori preoccupazioni in materia di protezione dei dati.

Euro digitale e Bitcoin a confronto

Caratteristica Euro Digitale Bitcoin Emittente Banca Centrale Europea (BCE) Nessuna entità centrale (decentralizzato) Tipologia Moneta digitale della banca centrale (CBDC) Criptovaluta decentralizzata Controllo Controllato e regolamentato dalla BCE Controllato dalla rete tramite il protocollo Bitcoin Obiettivo principale Complementare al contante e ai pagamenti digitali Sistema monetario alternativo e indipendente Offerta monetaria Controllata dalla BCE Limitata a 21 milioni di BTC Trasparenza Poco trasparente (potenziale tracciabilità statale) Molto trasparente (blockchain pubblica) Privacy Limitata (possibili controlli e tracciamento) Relativa (pseudonimo, ma le transazioni sono pubbliche) Velocità delle transazioni Alta (ottimizzata per pagamenti al dettaglio) Variabile, dipende dalla congestione della rete Costo delle transazioni Bassi o nulli (sovvenzionati dallo Stato) Variabili, possono essere alti in caso di rete congestionata Tecnologia Non necessariamente su blockchain Basato su tecnologia blockchain Accessibilità Dipende dalle banche e governi Accessibile a chiunque con una connessione internet Sicurezza Elevata (garantita da BCE) Elevata (criptografia, rete distribuita) Inflazione Soggetto a politiche monetarie (può aumentare) Deflazionistico (offerta fissa) Legalità Legale e regolato nell’UE Legale in molti paesi, ma soggetto a regolamentazioni Utilizzo principale Pagamenti quotidiani, integrazione con il sistema bancario Investimenti, riserva di valore, pagamenti alternativi

L’euro digitale della Banca Centrale Europea è un’immagine digitale del contante, ovvero una forma di moneta digitale della banca centrale (CBDC).

Questa versione dovrebbe soddisfare principalmente tre condizioni per poter competere con le criptovalute consolidate: primo, l’E-Euro deve essere disponibile sia online che offline; secondo, deve garantire l’anonimato, evitando falle nella sicurezza come quelle sopra descritte; terzo, i pagamenti devono avvenire in tempo reale.

Inoltre, la BCE impone all’euro digitale requisiti in termini di sicurezza, usabilità a livello UE e convenienza per gli utenti.

Per quanto riguarda Bitcoin, le persone spesso credono che sia completamente privato e anonimo, e per anni i media lo hanno descritto come “usato soprattutto da criminali”. Entrambe queste affermazioni sono false.

In realtà, Bitcoin è pseudonimo, il che significa che, sebbene le transazioni non siano direttamente collegate a identità del mondo reale, esse sono registrate su un registro pubblico chiamato blockchain.

Le transazioni in Bitcoin sono anonime?

Bitcoin si basa su un database aperto e pubblicamente verificabile di transazioni. Ogni transazione invia bitcoin da uno o più indirizzi verso altri indirizzi, quindi chiunque può determinare quanti bitcoin sono detenuti da ciascun indirizzo.

Tuttavia, gli indirizzi non sono collegati, in modo intrinseco, ad alcuna informazione personale, come numero di telefono, nome o indirizzo fisico. Per questo motivo, gli indirizzi e la rete Bitcoin sono pseudonimi, non anonimi.

La pseudonimia permette agli utenti di Bitcoin di mantenere la propria privacy, pur consentendo il controllo dell’intera offerta di bitcoin in circolazione. Se Bitcoin fosse completamente anonimo, sarebbe difficile – se non impossibile – garantire che non vengano creati bitcoin extra.

Sebbene Bitcoin sia progettato per essere pseudonimo, diverse entità investono risorse e ricerca per eroderne la privacy. Governi e società di analisi della blockchain collaborano per ridurre la riservatezza degli utenti di Bitcoin. In alcuni casi per catturare criminali, in altri per arrestare dissidenti o altre forme di opposizione politica.

Ripristinare la privacy di Bitcoin

Le normative KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering), insieme all’analisi della blockchain, sono dannose per la privacy degli utenti Bitcoin e, di conseguenza, per la fungibilità del bitcoin stesso. Esistono numerosi esempi di dissidenti, attivisti e oppositori politici in regimi repressivi che si sono visti congelare i fondi o sono stati arrestati dopo che la loro attività è stata monitorata.

Tuttavia, molti sviluppatori stanno lavorando attivamente per rendere obsolete le euristiche dell’analisi della blockchain e garantire che gli utenti possano continuare a effettuare transazioni in modo pseudonimo.

Inoltre, protocolli off-chain come Lightning Network, Liquid Network e altri permettono di eseguire transazioni Bitcoin senza doverle pubblicare direttamente sulla blockchain di Bitcoin.

