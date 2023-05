Gli investitori si preparano all’instabilità con l’inizio della stagione degli utili

La stagione degli utili è un periodo importante per gli investitori: dà l’opportunità di valutare le performance finanziarie delle aziende e determinarne la solidità finanziaria. In Italia la stagione degli utili è iniziata ad aprile, ma gli investitori temono che fattori come l’aumento dell’inflazione, le interruzioni della catena di approvvigionamento e la guerra in Ucraina possano rendere il mercato troppo instabile.

Il calendario dei trimestrali

L’aumento dell’inflazione (+2% a marzo) è un fattore che sta preoccupando gli investitori, poiché indica due movimenti in corso: la diminuzione della spesa dei consumatori e la riduzione dei profitti delle aziende. Inoltre, le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla pandemia COVID-19 hanno creato problemi per molte aziende italiane, in particolare quelle del settore manifatturiero. Questo potrebbe avere un impatto negativo sulla loro capacità di generare utili.

È una situazione delicata, che porta i nuovi trader a chiedersi: come fare trading durante la stagione degli utili? Per rispondere a questa domanda, occorre innanzitutto capire cos’è la stagione degli utili e quando inizia. La stagione degli utili rappresenta uno dei momenti più importanti per gli investitori, poiché è durante questo periodo che le aziende quotate in borsa presentano i propri rapporti trimestrali, ovvero i dati sull’andamento dell’attività d’impresa. I risultati vengono condivisi quattro volte all’anno, nei mesi seguenti:

– Ad aprile i risultati economici del primo trimestre dell’anno in corso,

– A luglio i risultati del secondo trimestre e i risultati di metà anno fiscale,

– A ottobre i risultati del terzo trimestre,

– A gennaio dell’anno successivo i dati del quarto trimestre dell’anno terminato, solitamente con una sintesi sull’andamento della società.

Questi sono mesi che ogni trader, principiante o esperto che sia, deve segnarsi sul calendario.

Fare trading durante la stagione degli utili

La pubblicazione dei risultati trimestrali è un momento cruciale per i trader, in quanto i titoli azionari diventano volatili sia in negativo che in positivo. Durante la stagione degli utili gli investitori possono monitorare l’andamento dell’azienda e il suo successo o insuccesso nel vendere prodotti e servizi, possono comprendere l’andamento del mercato azionario e prendere decisioni di trading informate.

Per utilizzare al meglio le informazioni fornite dai rapporti trimestrali, gli investitori devono prestare attenzione a diverse metriche. Ad esempio il fatturato, l’utile netto, il margine di profitto e l’EPS (earnings per share) sono tutti indicatori importanti dell’andamento dell’azienda. Inoltre, gli investitori dovrebbero considerare la guidance dell’azienda, ovvero le previsioni sull’andamento futuro del business.

Fattori da tenere d’occhio

Va notato che non è solo l’inflazione a preoccupare gli investitori. Un altro fattore di incertezza è l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, poiché un’escalation delle tensioni tra i due Paesi potrebbe portare a sanzioni commerciali. Il mercato azionario italiano è altamente esposto ai flussi di capitale esteri, perciò le tensioni geopolitiche possono avere un impatto significativo sulla sua performance.

Il settore manifatturiero italiano, in particolare, sta risentendo degli effetti dell’inflazione e delle interruzioni della catena di approvvigionamento. Molti produttori di beni di consumo hanno segnalato un aumento dei costi dei materiali e delle materie prime, il che ha ridotto i margini di profitto. Tuttavia, alcuni settori potrebbero registrare una buona performance durante la stagione degli utili. Ad esempio, il settore tecnologico italiano sta vivendo un periodo di crescita, grazie alla crescente domanda di prodotti e servizi digitali.

Previsioni per le aziende italiane

Ci sono alcune aziende chiave che dovrebbero riportare utili nelle prossime settimane, tra cui Enel, la più grande utility italiana, e UniCredit, una delle maggiori banche del Paese. Il successo o il fallimento di queste aziende potrebbe avere un impatto significativo sul mercato azionario italiano. Un risultato positivo potrebbe portare a un aumento della fiducia degli investitori e del valore delle azioni, mentre un risultato negativo potrebbe avere l’effetto opposto.

In conclusione, la stagione degli utili rappresenta un momento cruciale per gli investitori, poiché consente di monitorare l’andamento delle aziende quotate in borsa. È importante sapere quando avvengono le pubblicazioni dei risultati e come utilizzare queste informazioni per prendere decisioni di trading informate e comprendere meglio l’andamento del mercato azionario.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!