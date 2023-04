Investire nel gioco d’azzardo: sono disponibili queste opzioni

Il gioco d’azzardo legale è in piena espansione in tutta Europa e anche in Italia le persone sono entusiaste delle opportunità offerte. Mentre alcuni tentano la fortuna in un casinò serio, che offre delle offerte e promozioni per i nuovi clienti sotto l`aspetto della sicurezza e massima discrezione, altri si affidano a strategie di investimento. Ma qual è il modo migliore per approfittare di questo fenomeno?

In realtà, dietro a tanti provider ci sono grandi aziende internazionali, che traggono notevoli vantaggi dalla regolamentazione in un numero sempre maggiore di paesi. Vari esperti stimano una crescita costante, con particolare attenzione al settore dell’iGaming. Questo può essere vantaggioso per gli investitori – qui di seguito ne diamo un`occhiata più approfondita:

Le azioni del casinò: investimento rischioso o affidabile?

È un metodo comune negli investimenti di capitale quello di concentrarsi su settori in forte crescita investendo in azioni. Ma ne vale la pena? Anche l’acquisto di azioni di casinò è una sorta di gioco d’azzardo, perché in questo caso si può agire solo con le previsioni. Numerosi investitori si affidano a investimenti a breve termine per approfittare del clamore. La variante meno rischiosa è rappresentata, ad esempio, dagli ETF, perché in questo caso gli investimenti sono distribuiti su un’ampia area di società promettenti.

Uno sguardo al settore mostra che il mercato azionario dei casinò è un vero e proprio business da miliardi di dollari. L’attenzione non si concentra sulle piccole aziende, ma sulle grandi società con un potente fatturato, che sono alla base di numerose offerte.

Ecco solo una piccola selezione di società di gioco d’azzardo che attualmente sono estremamente popolari sul mercato azionario:

888 Holdings: il provider ha diversi marchi e opera, tra l’altro, nei settori del casinò e del poker online, delle scommesse sportive e del bingo. Le azioni sono offerte su una delle più grandi borse del continente europeo (London Stock Exchange).

Betsson AB: la società svedese di gioco d'azzardo online sta vendendo le sue azioni sul Nasdaq Nordic. Soprattutto in Asia e in Europa la sua presenza è dominante, l'azienda ha ricevuto diversi premi per i suoi servizi e prodotti. I settori coperti sono il bingo, il poker online, i casinò e le scommesse sportive.

Entain: la società britannica, precedentemente commercializzata con il nome di GVC Holdings, è uno dei grandi operatori, soprattutto a Malta, Gibilterra e in Gran Bretagna. Quotata alla Borsa di Londra, la grande società consente agli investitori di investire in azioni. Alcuni dei più rinomati fornitori di scommesse sportive (ad esempio, bwin) sono stati lanciati da questa società.

William Hill: anche William Hill è quotato alla Borsa di Londra. Il gruppo britannico è specializzato soprattutto nelle scommesse sportive, ma gestisce anche alcuni casinò online. Anche i negozi di scommesse fisici fanno parte della selezione. Essendo uno dei marchi più noti e più longevi del settore, William Hill ha svolto un ruolo importante nella diffusione delle scommesse sportive legali. La società è attiva anche in paesi come l'Australia e gli Stati Uniti.

LeoVegas AB: LeoVegas AB, un'altra società svedese con sede a Stoccolma, è quotata al Nasdaq Nordic. L'attenzione principale è rivolta ai casinò online con offerte live, ma vengono offerte anche scommesse sportive. LeoVegas AB ha già ricevuto diversi premi per i suoi prodotti mobili. La presenza più forte dell'azienda è nel mercato europeo, ma si sta concentrando su una forte crescita. Regioni come l'America Latina e il Canada vengono conquistate sempre di più.

Bet-at-home.com AG: la società tedesca è quotata alla Borsa di Francoforte ed è uno dei più importanti operatori del settore. Originariamente fondata in Austria, dal 2004 ha sede a Düsseldorf, in Germania. Bet-at-home.com offre un'ampia gamma di prodotti di gioco online, come scommesse sportive, giochi da casinò e poker.

Questi fornitori di giochi d’azzardo non si distinguono solo per la loro buona reputazione, ma anche per la loro ampia offerta. L’obiettivo è quello di rivolgersi a diversi gruppi target. Sebbene le scommesse sportive, il poker, il bingo e i giochi di slot rientrino tutti nella categoria del gioco d’azzardo, le aree sono orientate verso altri gruppi di interesse.

L’ampia copertura dà una spinta alle aziende. Con decenni di esperienza sul mercato, in alcuni casi, gli operatori globali sono considerati l’approccio più importante agli investimenti.

I produttori di giochi come opportunità di investimento: non c’è casinò senza fornitori corrispondenti

Sebbene non offrendo direttamente il gioco d’azzardo, sono di grande interesse anche per gli investitori. Stiamo parlando dei numerosi produttori di giochi che forniscono le attrezzature per i casinò. In Germania, ad esempio, il Gruppo Gauselmann è una delle aziende più conosciute, ma finora senza una IPO!

Ecco una breve panoramica dei maggiori fornitori, con le relative quotazioni in borsa.

Playtech PLC: la società britannica ha sede sull’Isola di Man e offre un ampio portafoglio di servizi digitali per casinò online e bookmaker. Non solo i giochi, ma anche gli strumenti di gestione fanno parte del portafoglio. Playtech PLC, una delle più grandi aziende a livello mondiale, è quotata alla Borsa di Londra.

Scientific Games Corporation: l'azienda statunitense ha sede a Las Vegas ed è specializzata nello sviluppo di tecnologie per l'industria del gioco. Fondata nel 1973, la società madre di Bally Industries è uno dei più importanti fornitori dell'industria del gioco. Quotata al Nasdaq, gli investitori si aspettano un notevole potenziale di crescita. La sua offerta comprende non solo le slot machine, ma anche sistemi di lotteria, opzioni di gestione, piattaforme di scommesse sportive e strumenti di marketing. Un vero e proprio tuttofare del settore.

Evolution Gaming Group: la società svedese è stata fondata nel 2006 e da allora si è concentrata sulla fornitura di giochi di casinò dal vivo come roulette, baccarat, poker e blackjack. È nota nel settore per le sue soluzioni di alta qualità e vanta diverse partnership con i maggiori casinò tradizionali della regione. L'azienda, quotata al Nasdaq Nordic, ha acquisito in passato numerosi operatori importanti (ad esempio NetEnt) e continua a espandersi.

Tuttavia, anche le società di gioco d’azzardo che si sono concentrate sull’offerta di opportunità di gioco terrestri giocano un ruolo importante. In questo caso, l’attenzione è rivolta principalmente a Las Vegas e Macao (la Las Vegas cinese). Le azioni corrispondenti sono molto scambiate e il mercato online è attualmente al centro dell’attenzione di molti investitori.

Conclusione: investire con competenza come prerequisito per il successo

Sono numerose le società attive a livello internazionale che appartengono all’industria del gioco. Grazie alle buone previsioni per il futuro, si sta aprendo un interessante mercato di investimento. Tuttavia, anche in questo settore è importante non prendere decisioni affrettate. Da un lato, le normative garantiscono che i casinò online affermati continuino a diffondersi, ma dall’altro influenzano anche il mercato.

Per i nuovi investitori vale la pena di effettuare prima un’analisi precisa dell’offerta e del mercato. Il presupposto non deve essere una crescita rapida a breve termine. Si tratta piuttosto di costruire un portafoglio redditizio a lungo termine per il trading, al fine di trarre profitto dalla crescita di un settore.

Il fatto che si investa direttamente in società di casinò o di servizi è di secondaria importanza. Per i principianti assoluti, può essere utile iniziare con gli ETF e minimizzare così il rischio.

