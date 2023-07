Italia a rischio: maltempo e grandine grossa. Ecco le possibili cause

L’Italia si trova attualmente divisa a livello climatico, con il Nord che subisce violenti nubifragi e grandinate di proporzioni allarmanti, mentre il Sud è afflitto da devastanti incendi che stanno distruggendo intere aree, inclusi importanti infrastrutture come l’aeroporto di Catania e alcune zone di Palermo.

La situazione è stata particolarmente critica nella notte tra il 24 e il 25 luglio, quando Regioni come Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono state colpite da tempeste di grandine con chicchi delle dimensioni di palline da tennis.

I danni sono stati ingenti, con blackout, allagamenti, tetti scoperchiati e giardini completamente distrutti. Purtroppo, si contano anche feriti causati dai grossi chicchi di grandine e cittadini colpiti da alberi caduti a causa della forza dei nubifragi.

La formazione della grandine e il suo aumento di dimensioni

Tetto danneggiato dalla grandine (Pixabay) – Borsainside.com

Ma perché la grandine sta diventando sempre più grossa? Quali sono le cause di questi nubifragi così violenti? Per rispondere a queste domande, è fondamentale capire come si forma la grandine.

Secondo l’esperto di fisica dell’atmosfera, Dino Zardi, i chicchi di grandine sono essenzialmente fiocchi di neve che si sono sviluppati troppo rapidamente.

La grandine si forma da piccole goccioline di acqua che raggiungono temperature inferiori a quelle di congelamento, rimanendo in uno stato liquido. Queste goccioline si trovano all’interno dei cumulonembi, che sono grandi nuvole temporalesche caratterizzate da correnti ascensionali e discensionali.

Mentre il fiocco di neve si sviluppa gradualmente dall’evaporazione delle molecole delle gocce d’acqua sovraffusa, depositandosi ordinatamente su un nucleo di congelamento, “il chicco di grandine” si forma a causa di moti convettivi estremamente violenti che si verificano all’interno delle nubi temporalesche.

Cause dell’aumento delle dimensioni della grandine

La situazione potrebbe non destare particolare preoccupazione se non fosse per il fatto che la grandine sta crescendo a dimensioni preoccupanti. Quali sono le cause di questo fenomeno?

Molti esperti concordano sul fatto che il cambiamento climatico e il riscaldamento globale siano tra le principali ragioni alla base di questi nubifragi sempre più devastanti e delle grandinate di proporzioni inedite.

Il riscaldamento globale ha portato ad un aumento delle temperature, principalmente dovuto a fattori antropici, cioè causati dalle attività umane. Questo comporta la comparsa di periodi di caldo estremo sempre più frequenti e prolungati.

Il rischio per l’Italia

La situazione climatica attuale rappresenta un grave pericolo per l’Italia e le sue popolazioni. I violenti nubifragi possono causare danni significativi a infrastrutture, proprietà e, soprattutto, alla sicurezza delle persone. Allo stesso modo, gli incendi nel Sud del Paese stanno mettendo a rischio la biodiversità e minacciando ecosistemi delicati.

È fondamentale adottare misure concrete per affrontare il cambiamento climatico e limitare il riscaldamento globale. Solo una risposta globale e coordinata può contribuire a preservare il nostro ambiente e il nostro futuro.

La situazione climatica in Italia è estremamente critica, con il Nord che subisce nubifragi e grandinate sempre più violenti, mentre il Sud è devastato dagli incendi.

La formazione della grandine è strettamente collegata ai meccanismi di convezione delle nubi temporalesche, ma la crescita delle dimensioni dei chicchi è direttamente correlata al riscaldamento globale e al cambiamento climatico.

Questi fenomeni mettono a rischio la sicurezza e la stabilità del nostro Paese e richiedono interventi immediati e concreti per mitigarne gli effetti e preservare il nostro futuro. Solo attraverso azioni collettive possiamo sperare di fronteggiare questa emergenza climatica e proteggere il nostro pianeta.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!