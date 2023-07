La nuova app Threads di Meta farà concorrenza a Twitter?

Meta ha lanciato ufficialmente ieri, giovedì 6 luglio 2023, la nuova app Threads, in un’azione diretta per sfidare Twitter. Meta è l’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, ma con il lancio di Threads mira a competere direttamente con Twitter. Questo lancio potrebbe non essere casuale, considerando i problemi che Twitter sta affrontando attualmente.

I tagli alle spese di Twitter

Recentemente, il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha annunciato limitazioni al numero di tweet che possono essere letti ogni giorno, ufficialmente come soluzione al problema dello scraping.

Il termine “scraping” si riferisce all’attività di diversi bot esterni che scaricano costantemente grandi quantità di informazioni sotto forma di tweet dal sito web di Twitter. Questi bot agiscono ad alta velocità, consumando notevoli risorse dei server di Twitter. La piattaforma sta cercando di risparmiare risorse, poiché i ricavi non sono più sufficienti per coprire i costi.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Quando Musk ha assunto la direzione di Twitter, ha effettuato tagli significativi ai costi, licenziando oltre la metà del personale e cercando ora di ridurre i costi tecnici, tra cui quelli relativi ai server. Allo stesso tempo, sta cercando di aumentare i ricavi promuovendo l’abbonamento a Twitter Blue. Le limitazioni introdotte hanno avuto un impatto maggiore sugli utenti non abbonati, mentre gli utenti Blue sono stati meno colpiti.

Quale futuro per Twitter dopo l’avvento di Meta Threads?

Ci sono diverse opinioni sul futuro di Twitter dopo l’avvento di Threads di Meta. Alcuni ritengono che i problemi attuali mettano a rischio la sopravvivenza stessa di Twitter, mentre altri credono che Elon Musk stia facendo bene nel tentativo di risanare l’azienda con interventi drastici.

Alcuni semplicemente aspettano per vedere le conseguenze delle decisioni di Musk senza schierarsi a favore o contro. Ciò che è certo è che Twitter avrebbe avuto poche possibilità di sopravvivenza senza una campagna di risanamento. Musk aveva dichiarato in precedenza che l’azienda stava perdendo soldi, ma che era sulla buona strada per tornare in profitto.

Al momento non è noto se siano già tornati in profitto, ma le spese sono state notevolmente ridotte. Il futuro di Twitter si baserà in gran parte su come riusciranno ad aumentare i ricavi, inclusa la promozione di Twitter Blue e l’aumento degli introiti pubblicitari.

Meta e Facebook affrontano una situazione diversa

Facebook, che un tempo era la diretta concorrente di Twitter, sta affrontando difficoltà senza apparenti soluzioni e non ha avviato una campagna di risanamento simile a quella di Twitter. Tuttavia, il vero problema risiede in Meta, l’azienda proprietaria di Facebook.

Meta ha deciso di investire nel settore del metaverso durante una fase di mercato molto favorevole, ma finora questa decisione ha portato solo a enormi perdite. Sebbene Twitter sia stata ritirata dalla borsa quando Elon Musk ne ha acquisito il controllo, Meta continua a essere quotata in borsa.

Tuttavia, il titolo di Meta (META) ha subito un calo del 77% rispetto ai massimi registrati nel settembre 2021 fino a novembre 2022. Tuttavia, dopo aver abbandonato l’idea di concentrarsi sul metaverso, il titolo ha registrato un notevole rimbalzo. Attualmente, si attesta a circa 286$, rispetto ai 90$ di novembre. Tuttavia, a settembre 2021, il titolo era superiore a 360$.

Per quanto riguarda Meta, gran parte dei loro sforzi per rinascere come azienda passano attraverso Instagram. Infatti, Threads è stata sviluppata come un’estensione di Instagram. Questo indica che Meta sta cercando di capitalizzare sul successo e l’enorme base di utenti di Instagram per migliorare la propria situazione.

