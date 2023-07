L’Italia prende posizione sulle miniere: riapertura si o no?

L’Italia prende posizione sulla riapertura delle miniere: ecco cosa ha deciso il governo!

Miniera lignite- foto pixabay.com

Il Belpaese è una terra ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, ma nasconde un altro tesoro sotto la sua superficie: le miniere. Queste cavità hanno svolto un ruolo essenziale nella storia italiana.

Le miniere italiane contengono una vasta gamma di risorse preziose, tra cui metalli, minerali, carbone e altre sostanze essenziali per l’industria moderna che si sono rivelate essenziali per lo sviluppo industriale e la crescita economica.

Di fatto queste materie prime sono fondamentali per diverse industrie perché vengono utilizzate nella produzione di automobili, elettronica, infrastrutture, energia e molto altro ancora.

Nonostante i vantaggi, una combinazione di fattori ha portato alla chiusura di molte miniere in Italia. Qualche esempio? Il cambiamento delle dinamiche economiche globali; le preoccupazioni ambientali; la mancanza di investimenti e di interesse da parte delle autorità e delle imprese.

Riaprono le miniere in Italia? Ecco la decisione

L’Italia si avvia spedita verso una nuova era mineraria. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, non nasconde la sua determinazione nel presentare il nuovo think tank della Luiss dedicato agli affari europei. È qui che annuncia che l’Unione Europea ha catalogato ben 34 materie prime critiche, di cui 16 rivestono un’importanza strategica nell’ambito della transizione ecologica e digitale e della crescita di settori come l’aerospazio, la difesa, la produzione di batterie e pannelli solari.

Il nostro Paese, con la sua ricchezza geologica, potrebbe colmare il divario tra l’offerta mondiale e la domanda prevista, ma purtroppo queste materie prime critiche si trovano imprigionate in miniere chiuse ben trent’anni fa. Ecco dunque la strada da seguire, quella di investire e riattivare queste preziose risorse, aprendo le porte delle miniere una volta per tutte.

Miniera di zolfo- foto commons.wikimedia.org

Il futuro promettente delle miniere

Si intravede un futuro promettente, un’economia italiana che si risolleva grazie alla riapertura delle miniere. Potrebbe rappresentare una fonte di occupazione e sviluppo economico, una manovra per assumere una maggiore autonomia strategica e potrebbe attirare nuovi investitori.

Ma c’è anche una responsabilità ambientale da affrontare. L’obiettivo è quello di ridurre le dipendenze strategiche, proteggendo nel contempo l’ambiente e migliorando la circolarità e la sostenibilità delle attività estrattive. L’Unione Europea ha posto dei traguardi da raggiungere entro il 2030.

Ovviamente per realizzare tutto ciò, servono misure concrete. È necessario rafforzare la catena del valore delle materie prime critiche, facilitare l’accesso al finanziamento e semplificare le procedure di autorizzazione. In Italia, si sta lavorando con impegno per garantire un contesto legislativo chiaro e stabile che favorisca l’operatività delle aziende interessate.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!