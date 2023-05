Maturità 2023: quali sono le prove scritte e orali per l’esame di Stato

Dopo un periodo di tre anni, la maturità “classica” fa il suo ritorno, sebbene sia difficile definire esattamente a quale tipologia ci si riferisca considerando le innumerevoli modifiche apportate da ogni nuovo ministro.

Questo avviene dopo l’adozione di un modello dovuto alla pandemia da Covid-19. Le prove scritte e l’orale faranno nuovamente parte dell’esame, tuttavia, vi saranno differenze sostanziali a seconda del tipo di istituto frequentato. Esamineremo quindi nel dettaglio il calendario completo della maturità 2023 e come verrà calcolato il voto finale.

Le date delle prove della maturità 2023 sono stabilite a livello nazionale e prevedono che le prove scritte siano svolte contemporaneamente da tutti gli studenti d’Italia, sebbene potrebbero esserci alcune eccezioni.

Pertanto, la maturità 2023 prevede due prove scritte elaborate direttamente dal Ministero, seguite da un colloquio orale, tutti programmati in date prestabilite. Per entrambe le prove sono previsti commissari interni ed esterni.

La prima prova della maturità 2023 si terrà mercoledì 21 giugno 2023 e inizierà alle 8:30 del mattino, avendo una durata massima di sei ore, quindi terminerà entro le 14:30. La prima prova comprenderà sette tracce relative all’ambito artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.

L’obiettivo sarà verificare le competenze linguistiche, espressive e logico-argomentative degli studenti, oltre a valutare la capacità di riflessione critica autonoma.

La seconda prova si svolgerà il 22 giugno 2023 e riguarderà una o più discipline caratteristiche del corso di studi seguito dagli studenti. Tuttavia, negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la prova riguarderà i nuclei tematici fondamentali dell’indirizzo di studio e non discipline specifiche.

In alcuni casi particolari, è prevista anche una terza prova che si svolgerà il 27 giugno 2023. Tale prova sarà destinata alle sezioni ESABAC, ESABAC techno, alle sezioni con opzione internazionale, alle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, alle scuole con lingua d’insegnamento slovena e alle scuole con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda le prove supplettive, che sono programmate nel caso in cui uno studente non riesca a sostenere la prova nella data ufficiale stabilita, si svolgeranno nelle seguenti date:

Prima prova supplettiva: 5 luglio 2023

Seconda prova supplettiva: 6 luglio 2023

Terza prova supplettiva: 11 luglio 2023

Il colloquio, che si terrà dopo la correzione delle prove scritte, rappresenta un momento cruciale dell’esame di maturità. Durante il colloquio, il candidato avrà l’opportunità di esporre il proprio percorso di orientamento e, basandosi su suggerimenti proposti dalla commissione, come un’immagine o un breve testo, dovrà elaborare un discorso che riguardi i temi più significativi di ciascuna disciplina.

Una volta concluso il colloquio, la commissione si dedicherà al calcolo del voto complessivo dello studente, sommando i punteggi ottenuti nelle diverse fasi dell’esame di maturità. Il colloquio orale e le prove scritte avranno un valore massimo di 20 punti ciascuna, per un totale di 60 punti relativi alle prove dell’esame.

I restanti 40 punti saranno assegnati in base ai risultati ottenuti durante gli ultimi tre anni di scuola superiore, con 12 punti assegnati per il terzo anno, 13 punti per il quarto anno e 15 punti per il quinto anno.

Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere 5 punti bonus per coloro che ne hanno diritto, e per coloro che raggiungono il punteggio massimo di 100 è possibile ottenere la menzione della lode, un riconoscimento prestigioso per gli studenti che si sono distinti particolarmente durante l’esame di maturità.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!