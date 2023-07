Nearshoring: una prospettiva vincente per il futuro

Negli ultimi anni, l’evoluzione dei pattern del commercio globale ha portato all’emergere di diverse strategie di “shoring”. Dopo un lungo periodo in cui l’offshoring ha dominato la scena economica, un nuovo trend sta prendendo piede: il nearshoring. Ma vediamo quali sono i motivi dietro questa nuova tendenza e analizziamo le opportunità e le sfide che essa presenta soprattutto per il Messico, che si presenta come favorito in questo contesto.

Offshoring e la sua evoluzione: Nearshoring

Negli anni ’90 e fino agli anni 2010, l’offshoring è stata la pratica predominante nel commercio globale. Tuttavia, la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia del COVID-19 hanno messo in luce alcune debolezze della globalizzazione, portando a una riduzione dell’offshoring.

In risposta a queste sfide, le aziende hanno iniziato a considerare il nearshoring come un’alternativa più conveniente.

Il nearshoring prevede il trasferimento della produzione verso Paesi vicini ai mercati di riferimento, riducendo al minimo le possibili interruzioni. Questo approccio offre diversi vantaggi per le aziende, tra cui una manodopera più economica rispetto ad altre regioni come Stati Uniti e Cina, una maggiore disponibilità di manodopera e competenze facilmente formabili.

Il caso del Messico

Uno dei potenziali beneficiari del fenomeno del nearshoring è il Messico. Il paese ha già stabilito diverse partnership commerciali con gli Stati Uniti ed è responsabile di una percentuale più elevata delle esportazioni statunitensi (15,2%) rispetto alle importazioni (13,2%).

Tuttavia, il Messico deve ancora superare alcune sfide interne per trasformarsi da una economia in ritardo rispetto al resto del Nord America a un vero motore di crescita.

Viva Mexico? I vantaggi del nearshoring

Il Messico offre diverse ragioni per essere considerato un’opzione attraente per il nearshoring. Innanzitutto, la manodopera nel settore manifatturiero è più economica rispetto ad altre regioni come gli Stati Uniti e la Cina.

Inoltre, il paese gode di un solido contesto giuridico per le imprese, grazie alle protezioni aggiuntive offerte dall’Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA).

L’USMCA, che ha sostituito il NAFTA nel 2022, offre condizioni commerciali più equilibrate e specifiche industriali per favorire lo sviluppo di settori come l’elettronica e l’e-commerce. Con una popolazione che rappresenta circa il 40% di quella degli Stati Uniti, ma un PIL che costituisce solo il 5% di quello statunitense, il Messico ha un grande potenziale di crescita economica.

Nonostante le potenziali opportunità offerte dal nearshoring, il Messico deve affrontare alcune sfide. La criminalità e la sicurezza rimangono problemi radicati nel Paese, e il governo ha faticato a mantenere le promesse di riforma. Inoltre, la situazione energetica rappresenta un ostacolo significativo per lo sviluppo economico del Messico.

Secondo analisi di Morgan Stanley, il paese ha bisogno di ulteriori 37 gigawatt di capacità energetica per sostenere la crescita del PIL e gli investimenti nel nearshoring.

Opportunità di investimento nel Messico

Nonostante le sfide, il Messico offre interessanti opportunità di investimento. Le azioni messicane sono attualmente più attraenti rispetto al passato, grazie a una governance migliore del previsto e a un’azione tempestiva nel rialzo dei tassi di interesse per controllare l’inflazione. Se i tassi di interesse calano nei prossimi 12 mesi, potrebbe esserci spazio per una rivalutazione delle azioni.

Inoltre, il Messico ha un potenziale di crescita superiore rispetto ad altre economie dell’America Latina, grazie all’impulso fornito dal nearshoring, che sta trainando la crescita del PIL nelle regioni settentrionali del paese.

Gli investitori possono considerare le opportunità di investimento in settori come i REIT industriali/FIBRA14, le banche regionali focalizzate sui prestiti nelle zone chiave e i titoli finanziari legati ai consumi.

Il fenomeno del nearshoring offre quindi al Messico nuove opportunità di crescita economica. Sebbene il Paese debba affrontare sfide come la sicurezza, l’energia e la stabilità politica, il Messico presenta vantaggi competitivi come una manodopera economica e competente, un solido contesto giuridico e accordi commerciali favorevoli.

Monitorare attentamente come il governo gestisce queste sfide sarà fondamentale per capire se il “Mexico moment” attuale porterà a un vero e proprio cambio di rotta per l’economia messicana.

