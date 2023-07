OpenAI svela come personalizzare ChatGPT per ottenere risposte su misura

OpenAI, leader nell’intelligenza artificiale, ha recentemente introdotto un’innovativa funzione per gli utenti di ChatGPT: la possibilità di personalizzare le risposte del proprio chatbot AI.

Questa nuova caratteristica permette agli abbonati Plus di definire parametri per ottenere testi adattati alle loro specifiche necessità e preferenze. Secondo il CEO di OpenAI, Sam Altman, la funzione sarà presto disponibile per tutti gli utenti, rendendo l’esperienza di utilizzo di ChatGPT ancora più versatile e adattabile.

Come funzionano le “istruzioni personalizzate”

Le “istruzioni personalizzate” consentono agli utenti di fornire informazioni dettagliate su di sé, come la propria posizione, il lavoro, gli hobby e gli obiettivi. Queste informazioni vengono utilizzate da ChatGPT per comprendere meglio l’utente e fornire risposte mirate e pertinenti.

Una volta inserite le informazioni personali, gli utenti possono impostare diversi parametri per modellare l’interazione con ChatGPT:

1. Grado di formalità delle risposte

Gli utenti possono specificare il grado di formalità desiderato nelle risposte del chatbot. Questo permette di adattare lo stile di comunicazione in base alle proprie preferenze.

2. Modalità di rivolgersi all’utente

I parametri consentono agli utenti di definire la modalità con cui ChatGPT si rivolge a loro. Ad esempio, è possibile impostare una comunicazione più amichevole o professionale a seconda delle necessità.

3. Grado di opinione espresso da ChatGPT

Un altro aspetto personalizzabile riguarda il grado di opinione che ChatGPT dovrebbe esprimere nelle sue risposte. Gli utenti possono stabilire se preferiscono risposte neutre e informative o più opinioni basate sulle proprie preferenze.

4. Personalizzazione in base al livello di competenza

ChatGPT può essere personalizzato per rispondere in base al livello di competenza desiderato dall’utente. Questo è particolarmente utile per contesti specifici o settori specialistici.

5. Utilizzo di schede di personaggio

Le schede di personaggio consentono a ChatGPT di mantenere una comprensione coerente delle interazioni con l’utente. Questa funzione è particolarmente utile quando si desidera ottenere risposte coerenti da un personaggio virtuale specifico.

Vantaggi e svantaggi di un chatbot personalizzato

Un chatbot personalizzato offre vantaggi significativi, consentendo una comunicazione più efficace e mirata. Gli utenti possono ottenere risposte pertinenti e in linea con le proprie preferenze, risparmiando tempo e sforzi nella ricerca di informazioni.

Nonostante l’attrattiva di un chatbot personalizzato, alcune aziende e legislatori hanno sollevato preoccupazioni sulla privacy riguardo all’utilizzo di ChatGPT. Per proteggere i dati sensibili o confidenziali degli utenti, sono stati suggeriti alcuni accorgimenti.

La possibilità di personalizzare ChatGPT rappresenta indubbiamente un importante passo avanti nell’interazione uomo-macchina. Con la capacità di ottenere risposte su misura alle proprie esigenze, gli utenti possono vivere un’esperienza ancora più soddisfacente con l’intelligenza artificiale.

OpenAI sta costantemente lavorando per migliorare la sicurezza e la privacy dell’utilizzo di ChatGPT, consentendo agli utenti di sfruttarne appieno il potenziale in modo sicuro e responsabile. Sperimenta oggi stesso le “istruzioni personalizzate” e scopri il potere di un chatbot AI su misura per te!

