PlayStation 5: a gennaio vendite alle stelle e primo posto nella classifica hardware in Europa

Sembra proprio essere iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno per Sony, la casa produttrice della popolare console di gioco PlayStation, il cui ultimo modello, Ps5 ha già registrato nel mese di gennaio un picco di vendite.

All’inizio dell’anno la casa produttrice americana aveva annunciato l’aumento della disponibilità della console di gioco con una campagna mediatica ad hoc, ed ora ecco che arrivano i risultati sul piano delle vendite accompagnati dall’annuncio su Twitter da parte di Christopher Dring, a capo del portale GamesIndustry.biz.

L’annuncio di Dring purtroppo non entra nel dettaglio dei dati circa l’andamento delle vendite della nuova console di gioco marchiata Sony, ma ci offre comunque un quadro abbastanza chiaro di quello che sta accadendo nel mercato europeo in questo inizio 2023.

Dring ha infatti riferito che le vendite di PlayStation 5 hanno fatto registrare un incremento del +202% rispetto allo stesso periodo del 2022. In parole povere sono già state vendute il triplo delle console che erano state vendute nel mese di gennaio dell’anno scorso.

La Ps5 si piazza così a primo posto della classifica hardware in Europa per il mese di gennaio.

E non si tratta dell’unico traguardo raggiunto, infatti le vendite triplicate e il primo posto nella classifica hardware in Europa sono solo parte del successo della nuova console di gioco di Sony.

Per avere il quadro completo infatti occorre anche confrontare questi dati con quelli della concorrenza. Nello stesso periodo di tempo infatti abbiamo un calo del -11% delle vendite di Nintendo Switch, che si piazza al secondo posto nella classifica hardware, e del -32% delle vendite di Xbox Series X/S che si accontenta del terzo gradino del podio.

Impennata della domanda per la console PlayStation 5

L’annuncio di Dring ci offre, come accennato, un quadro abbastanza chiaro di quello che sta accadendo nel mercato delle console di gioco in questo inizio 2023.

Ma uno degli aspetti più interessanti su cui non è possibile fare a meno di focalizzare l’attenzione riguarda l’enorme domanda di PlayStation 5.

Nello stesso momento in cui vi è stato l’aumento di disponibilità tanto atteso le vendite della console di gioco di casa Sony sono immeditatamente schizzate alle stelle.

Tutto ciò in un periodo dell’anno storicamente poco favorevole alle vendite in quanto successivo al periodo delle festività natalizie e senza il lancio di alcun titolo first party di grande attesa, come era stato ad esempio Horizon Forbidden West nello stesso periodo dell’anno scorso.

Per completare l’analisi ci soffermiamo un attimo sul calo delle vendite registrato dalla console di gioco Nintendo Switch che nel gennaio 2022 poteva contare sulk lancio di Leggende Pokémon: Arceus per spingere la domanda anche nel mese che segue le festività natalizie, invece il 20 gennaio scorso per spingere le vendite ha potuto contare solo su Fire Emblem Engage, un titolo che comunque non regge il confronto con il successo della serie Game Freak.

Infine, per quanto riguarda Xbox Series X|S, abbiamo preso atto che il calo delle vendite si attesta ben oltre il 30%, cosa che riflette il periodo negativo che la console di casa Microsoft sta vivendo.

Ad influire negativamente anche occasioni sprecate come quella del lancio di Hi-Fi Rush, che è arrivato senza preavviso, ma non si può imputare solo a questo un crollo simile, e questo dovrebbe spingere la casa a riflettere seriamente su quanto sta accadendo.

Il lancio più interessante di inizio anno è stato comunque quello di Hogwarts Legacy, di Avalanche Software, sia per console di gioco di ultima generazione che per pc.

Questo ha sicuramente spinto le vendite del nuovo hardware ma occorrono i dati sulle vendite del gioco per capire quanto effettivamente ha influito sull’impennata delle vendite di console di casa Sony, e se anche Xbox Series X ed S ne hanno beneficiato oppure no.

