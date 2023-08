Prezzi di benzina e diesel: qual è la strategia dal 1° agosto?

Una decisione del Mimit prova a contenere l’aumento dei prezzi di benzina e diesel: quale?

Il prezzo del carburante è uno dei temi più rilevanti e discussi nell’ambito dell’economia e della vita dei cittadini, specie negli ultimi mesi. Pensiamo agli ultimi giorni: è stata registrata una crescita costante, portando a 1,864 euro al litro il prezzo della benzina, a 1,709 euro al litro il prezzo del diesel e a 0,709 euro al litro il costo del GPL.

Stazione servizio

Questo costo è influenzato da numerosi fattori che interagiscono tra di loro, primo tra tutti il prezzo del petrolio greggio, poiché il petrolio costituisce la materia prima principale per produrre benzina e diesel. Le fluttuazioni del prezzo del petrolio sul mercato internazionale, spesso determinate da fattori geopolitici, possono causare variazioni imprevedibili dei prezzi di benziane diesel.

Ci sono altre componenti che pesano sul costo del carburante. Le tasse e le accise imposte dai governi rappresentano una parte significativa del prezzo finale per i consumatori.

Inoltre, bisogna considerare i costi di raffinazione e distribuzione. La trasformazione del petrolio greggio in benzina e diesel richiede un processo di raffinazione che comporta ulteriori costi. Inoltre, anche la distribuzione dei carburanti attraverso reti di stazioni di servizio e logistica aggiunge un altro elemento ai costi complessivi.

Non va dimenticato neppure l’aspetto valutario: i prezzi dei carburanti possono essere influenzati dalle fluttuazioni delle valute poiché gran parte del commercio petrolifero è denominato in dollari USA. Cambiamenti nei valori delle valute possono incidere sui costi del carburante importato.

Mimit: ecco la decisione che cambierà i prezzi di benzina e diesel

Di fronte all’aumento spropositato dei prezzi di benzina e diesel causato dalla reintroduzione delle accise, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha intrapreso un’iniziativa per regolare la situazione e fornire ai consumatori maggiore chiarezza riguardo alle tariffe. A partire dal 1° agosto, entrerà in vigore una nuova normativa per tutte le stazioni di servizio, obbligandole a mostrare pubblicamente i prezzi medi regionali sia per le strade statali che per le autostrade.

Per calcolare tali prezzi medi, il Ministero si baserà sui dati forniti dai gestori delle stazioni di servizio, elaborando una media matematica dei costi specifici per ciascuna regione e provincia autonoma per gli impianti situati al di fuori della rete autostradale. Mentre per le autostrade, la media nazionale sarà utilizzata per stabilire i prezzi. Tutto verrà pubblicato con cadenza quotidiana alle 08:30 sul sito del Ministero (fornendo una finestra di due ore ai gestori delle stazioni di servizio per esporre i nuovi prezzi al pubblico).

Pieno auto

Quale sarà l’impatto?

Per i consumatori, ciò comporterà una significativa modifica dei cartelloni dei prezzi all’interno delle stazioni di servizio. Sarà obbligatorio dedicare uno spazio minimo di 12 cm in altezza per esporre il prezzo medio regionale o nazionale, consentendo ai conducenti di confrontare e capire se i prezzi praticati sono in linea o superiori rispetto alla media, effettuando scelte informate riguardo all’acquisto dei carburanti.

Inoltre, gli esercenti saranno tenuti a comunicare i prezzi di vendita al pubblico settimanalmente, sia per i distributori con servizio assistito che per quelli in modalità self-service. Tale comunicazione riguarderà anche altre modalità di vendita di carburanti e di carburanti speciali e sarà agevolata attraverso l’uso di un’applicazione disponibile sul sito del Ministero.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!