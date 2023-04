La Pubblica Amministrazione sta per avviare un piano di assunzioni e stabilizzazioni che coinvolgerà 3mila lavoratori. Cosa prevede la bozza del decreto della Pa che potrebbe arrivare al prossimo Consiglio dei ministri?

Il piano di assunzioni e stabilizzazioni dei precari è stato annunciato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il quale ha sottolineato l’importanza di investire nelle risorse umane per migliorare la qualità dei servizi pubblici.

Le nuove assunzioni riguarderanno principalmente il personale della sanità, della scuola e della polizia penitenziaria, ma anche altre categorie di lavoratori precari saranno interessati dal piano. Inoltre, sarà data priorità alle assunzioni di giovani e donne.

Il piano di stabilizzazione riguarderà invece i lavoratori precari già in servizio presso la Pubblica Amministrazione (Comuni, Province e Regioni), che potranno essere assunti a tempo indeterminato sulla base delle loro competenze e del loro merito.

L’impatto del decreto della Pa

Il piano di assunzioni e stabilizzazioni dei lavoratori precari rappresenta un importante passo avanti per la Pubblica Amministrazione, che potrà contare su una forza lavoro più stabile e motivata per fornire servizi di alta qualità ai cittadini.

Inoltre, questa iniziativa rappresenta un’opportunità di lavoro per molti giovani e donne che cercano un’occupazione stabile nel settore pubblico.

Nello specifico 1.700 sono assunzioni di tipo straordinario mentre le altre 1.000 sono previste per le forze dell’ordine. Inoltre sono previste oltre un migliaio di assunzioni destinate ai Ministeri tra assistenti, funzionari e dirigenti (Ministero dell’Interno, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture, Ministero degli Esteri, Ministero dell’Agricoltura, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero per imprese e made in Italy, Ministero del Lavoro, Ministero del Turismo e Ministero della Salute)

A permettere l’assunzione di circa 3mila persone nella Pubblica Amministrazione fino alla fine del 2026 sarà l’attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il PNRR è il piano di investimenti messo a punto dal governo italiano per affrontare le conseguenze economiche della pandemia e rilanciare l’economia del Paese. Il potenziamento della Pubblica Amministrazione e l’investimento nelle risorse umane è per l’appunto tra le priorità del PNRR.

L’obiettivo del PNRR è quello di dare un impulso decisivo alla ripresa economica e sociale del Paese, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e l’investimento in settori strategici come la digitalizzazione, la transizione ecologica e l’innovazione. In questo quadro, le nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione rappresentano un tassello importante di questo piano di ripresa e rilancio.

