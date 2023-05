Quando fai la spesa attenzione a questo alimento, è il più costoso. Ecco perché

Negli ultimi mesi, l’Italia è stata colpita da un aumento vertiginoso del prezzo della pasta, uno degli alimenti più importanti e rappresentativi della nostra cucina.

I prezzi sono arrivati alle stelle, con alcuni supermercati che vendono un Kg di pasta a cifre record, fino a raggiungere i 2,44 euro in alcune città italiane. Questo fenomeno ha causato grande preoccupazione tra i consumatori, costretti a fare i conti con il caro-pasta nella spesa quotidiana.

In risposta a questa situazione, il governo guidato da Giorgia Meloni ha già messo in atto alcuni piani per agevolare l’acquisto del prodotto e ha deciso di convocare un nuovo organismo di monitoraggio, composto dai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e dalle associazioni di consumatori.

Ma cosa ha causato l’aumento così vertiginoso del prezzo della pasta? Secondo i dati Istat, i rincari hanno superato la soglia del 18,2% rispetto allo scorso anno, senza una giustificazione apparente nell’andamento delle quotazioni del grano, che è il principale ingrediente della pasta insieme all’acqua.

Ci sono quindi forti sospetti che ci siano delle pratiche commerciali scorrette e delle violazioni delle norme inerenti i diritti dei consumatori. Questo fenomeno ha generato l’azione immediata delle varie associazioni di consumatori, che hanno denunciato l’urgenza di trovare una soluzione a tale problematica.

Il ruolo del Governo e delle associazioni di consumatori nel contrastare il caro-pasta

Il Governo ha deciso di intervenire con uno stato d’allerta e con la stretta sorveglianza dei prezzi della pasta. Tuttavia, ci sono ancora molte incertezze sulle cause del fenomeno e sulle soluzioni da attuare.

Inoltre, il Codacons ha richiesto l’immediata convocazione dell’Antitrust per fare chiarezza su possibili fenomeni speculativi. In questo contesto, le associazioni di consumatori hanno un ruolo fondamentale nel monitorare la situazione e nel proteggere i diritti dei cittadini.

Solo attraverso una collaborazione attiva tra il Governo e le associazioni dei consumatori, sarà possibile trovare soluzioni efficaci e durature per contrastare il caro-pasta e proteggere il potere d’acquisto dei consumatori.

“Stiamo elaborando ulteriori iniziative volte ad aggregare l’offerta, a migliorare la qualità del prodotto destinato allo stoccaggio, a valorizzare le caratteristiche e le peculiarità intrinseche della materia prima prodotta in Italia” ha dichiarato intervenendo sul tema il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!