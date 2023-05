Quanto guadagna il medico di base per ogni paziente?

Il medico di base è una professione altamente remunerativa e suscita spesso curiosità riguardo al suo guadagno per ogni paziente. Tuttavia, ottenere una risposta precisa a questa domanda può fugare dubbi e fornire una visione più chiara della situazione finanziaria.

Quanto può guadagnare un medico di base in Italia

Il reddito di un medico di base non è fisso, ma dipende da diversi fattori, come:

il numero di pazienti

l’anzianità di servizio

le indennità per la reperibilità notturna.

Per quanto riguarda il guadagno, in generale un medico di base percepisce circa 70 euro lordi per ogni paziente, se il numero di pazienti è inferiore a 500, mentre riceve 35 euro per ogni paziente se ha più di 500 pazienti.

Considerando che in Italia il limite massimo di pazienti che un medico può curare contemporaneamente è di 1500, il salario mensile può superare i 7.500 euro lordi, esclusi eventuali bonus.

Quindi, il risultato è che un maggior numero di pazienti si traduce in maggiori “ricavi”, che annualmente possono arrivare fino a 52.000 euro lordi. I medici con più di 10 anni di esperienza possono addirittura raddoppiare questo importo e guadagnare tra i 100.000 e i 120.000 euro lordi all’anno, ovvero stipendi mensili compresi tra 2.300 euro e 5.000 euro.

Quali sono gli obblighi del medico di base

Oltre al guadagno, ci sono anche obblighi che i medici di base devono necessariamente rispettare. Secondo il contratto di lavoro, il medico è tenuto a:

svolgere attività di prevenzione

prescrivere farmaci

effettuare diagnosi

misurare la pressione arteriosa

prescrivere terapie necessarie

somministrare vaccinazioni

richiedere esami specialistici

curare ferite.

Inoltre, il medico di base deve essere reperibile nei giorni e negli orari stabiliti. Per le situazioni non differibili, è tenuto a garantire una disponibilità telefonica di due ore al giorno, dalle 8 alle 10.

Oltre questa fascia oraria, i pazienti possono rivolgersi al servizio di guardia medica. La disponibilità e la cordialità sono fattori fondamentali per un medico che si rispetti, poiché deve mettere a proprio agio i pazienti, specialmente coloro che potrebbero sentirsi a disagio nel condividere problemi di natura intima.

Come abbiamo visto quindi la professione di medico di base offre compensi significativi in base al numero di pazienti curati e all’anzianità di servizio. Tuttavia, il medico ha anche obblighi di cura, prevenzione e reperibilità, che richiedono competenza e attenzione nei confronti dei pazienti.

