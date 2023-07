Salario minimo in Italia? La decisione che fa tremare

L’Italia prende posizione sul salario minimo e lascia senza parole: cosa ha deciso il governo?

Il salario minimo è un concetto di grande rilevanza nel mondo del lavoro, definendo il valore minimo che un lavoratore dovrebbe percepire come retribuzione per il proprio impegno. Esso rappresenta un fondamentale strumento di tutela dei lavoratori e offre una serie di vantaggi significativi.

Uno dei principali benefici del salario minimo è la protezione dei lavoratori. Di fatto impone un valore minimo di retribuzione che previene lo sfruttamento e garantisce che i lavoratori non siano costretti ad accettare salari ingiusti o insufficienti per mantenere una vita dignitosa.

Inoltre, questa misura contribuisce a ridurre l’insicurezza economica in quanto i lavoratori, ricevendo una retribuzione adeguata, pianificano il proprio bilancio e possono affrontare le spese quotidiane senza ricorrere a situazioni di precarietà finanziaria. Inoltre hanno maggiori risorse da spendere (cosa che stimola la domanda interna e l’economia). Un altro aspetto da considerare è sicuramente la ridistribuzione più equa del reddito. Spesso, i lavoratori a basso reddito sono soggetti a disuguaglianze salariali e sociali che possono contribuire al perpetuarsi del ciclo della povertà.

Dall’altra parte non si possono sottovalutare i contro del salario minimo, dal rischio di riduzione dell’occupazione (molte aziende potrebbero non essere in grado di sostenere costi del lavoro più elevati) all’impatto negativo sulle piccole imprese (queste realtà potrebbero faticare ad affrontare maggiori costi operativi) fino all’aumento dell’inflazione (aumentando i prezzi dei beni e dei servizi e riducendo il potere d’acquisto dei consumatori).

Il governo ha preso posizione: il salario minimo ci sarà?

La proposta di introdurre un salario minimo continua a incontrare resistenza da parte della maggioranza, che preferisce concentrarsi su altre iniziative alternative. L’idea delle opposizioni era quella di stabilire un valore base di 9 euro all’ora per migliorare le condizioni dei lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, specialmente in settori in cui la contrattazione sindacale risultadebole.

Il centrodestra ha presentato un emendamento in commissione Lavoro alla Camera per sopprimere completamente la proposta di legge sul salario minimo. Anche se l’emendamento dovesse passare, il disegno di legge delle opposizioni verrà comunque discusso in Aula il prossimo 28 luglio, ma con un parere contrario da parte del relatore.

Cosa cambierebbe con il salario minimo?

Cosa comporterebbe effettivamente il salario minimo a 9 euro l’ora? Secondo le stime dell’Istat, tale misura porterebbe a un aumento dei salari per 3,6 milioni di lavoratori, coinvolgendo milioni di lavoratori, con un incremento medio di 804 euro per ciascun rapporto lavorativo. Complessivamente, ciò comporterebbe un aumento del monte salariale di quasi 2,9 miliardi di euro.

Un aumento del genere contribuirebbe senz’altro a migliorare il potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali, portandolo ben al di sopra delle stime del +2,5% per il 2023, considerando che l’inflazione attesa per quest’anno è del 6,1%.

