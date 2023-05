SMS truffa: quando ricevete questo messaggio non dovete aprirlo, ed ecco perché

Nel contesto attuale, caratterizzato da una grave crisi economica e da notevoli difficoltà, le truffe stanno aumentando in modo esponenziale, rappresentando una minaccia concreta per la sicurezza finanziaria.

Ogni giorno emergono nuovi schemi fraudolenti. Alcune di queste truffe sono incredibilmente fantasiose e studiate nei minimi dettagli.

La maggior parte di queste frodi avviene online, e anche le app di messaggistica istantanea non sono esenti da tali attacchi. In poche parole, non possiamo mai dormire sonni tranquilli. Considerando che ormai siamo costantemente spiati, anche grazie ai social media, è indispensabile prestare attenzione a ciò che accade intorno a noi e non abbassare mai la guardia.

In questo periodo, la truffa che sta facendo parlare di sé coinvolge l’invio di un SMS o, in alternativa, un contatto via email verso coloro che rischiano di essere truffati.

Come avviene questa truffa via SMS o email

Indipendentemente dal metodo di contatto, ciò che accomuna questi tentativi è il testo e il contenuto della comunicazione. In entrambi i casi, riceviamo una notizia totalmente falsa riguardante la consegna di un pacco o di uno o più ordini che sarebbero in arrivo o che sono già arrivati.

In realtà però, in questi casi, non esiste alcun corriere che sta tentando di contattarci, soprattutto, e spesso capita che non abbiamo ordinato nulla! In molti casi, i truffatori hanno abusato del noto marchio Bartolini, ma come funziona esattamente la truffa?

Se la vittima apre il messaggio, appare una schermata in cui è possibile selezionare la data di consegna, che tuttavia comporta un costo. Per effettuare il pagamento, vengono richiesti i dati personali, inclusi i dettagli della carta di credito, ed è a questo punto che i criminali entrano in azione, rubando non solo denaro, ma anche dati sensibili.

È fondamentale comprendere che si tratta di una truffa di ampia portata e non deve essere presa alla leggera. Pertanto, non bisogna mai rispondere a tali comunicazioni o cliccare sui link forniti.

Le iniziative dei Comuni per proteggere i cittadini dalle truffe

Questo SMS è solo una delle numerose truffe diffuse su Internet che cercano di sottrarre denaro agli italiani, già in difficoltà. La Polizia Postale ha rilasciato un comunicato ufficiale per mettere in guardia e invitare tutti ad agire con maggior prudenza.

Purtroppo, le persone più inclini a cadere vittima di questi criminali sono quelle più ingenue e vulnerabili, e spesso si tratta di anziani. È per questo motivo che molti Comuni hanno organizzato incontri aperti alla cittadinanza, dove esperti del settore forniscono informazioni su come proteggersi dalle numerose truffe che purtroppo sono sempre più diffuse ogni giorno.

Questi eventi mirano a educare e sensibilizzare le persone su come riconoscere le truffe, evitare di divulgarle informazioni personali sensibili e agire con cautela quando si tratta di transazioni online o comunicazioni sospette.

È importante che ogni individuo, indipendentemente dall’età, si informi sulle misure di sicurezza online e acquisisca una maggiore consapevolezza sui rischi associati all’uso di Internet. Solo attraverso l’educazione e la collaborazione tra le istituzioni e la popolazione possiamo contrastare efficacemente la diffusione delle truffe e promuovere un ambiente digitale più sicuro per tutti.

