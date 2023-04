Taxi e NCC, si apre la strada per il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è ormai una realtà consolidata in Italia, un modo conveniente e smart per utilizzare un’auto senza doverla acquistare. Ma per i tassisti e i noleggiatori con conducente (NCC) questa opzione non era ancora disponibile, a causa di un divieto anacronistico che ne limitava la fruizione.

Tuttavia, grazie alla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione, questo divieto è stato finalmente abolito, aprendo le porte a un nuovo modo di gestire la flotta di veicoli destinati a questi servizi di mobilità.

ANIASA, l’associazione che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria, ha lavorato per oltre un decennio per ottenere questo importante cambiamento, che porterà molti benefici ai settori dei taxi e dell’NCC.

In primo luogo, i tassisti e i noleggiatori con conducente potranno finalmente risparmiare parecchi soldi, evitando di dover acquistare le vetture da utilizzare per il lavoro. Un investimento che, insieme al costo della licenza, rappresentava un’importante barriera all’ingresso nel settore.

Viano: “caduto finalmente un ostacolo all’innovazione”

Il presidente di ANIASA, Alberto Viano, ha commentato la notizia affermando: “È caduto finalmente un ostacolo all’innovazione e alla fruizione di forme di mobilità smart e sostenibili per un numero significativo di vetture che ogni giorno compiono centinaia di migliaia di chilometri sulle strade delle nostre città”.

“Anche tassisti e NCC potranno così sperimentare sul campo l’efficacia del noleggio a lungo termine, sia in termini gestionali che economici” ha aggiunto ancora Viano “un’apertura che, sebbene tardiva, lascia ben sperare anche per altre categorie (ad esempio i veicoli con portata superiore a 60 quintali) cui il noleggio è ancora, anacronisticamente, precluso”.

Non dimentichiamo infatti che la possibilità di noleggiare le vetture consentirà una più rapida sostituzione, a tutto vantaggio della sicurezza d’uso. I veicoli adibiti a questi servizi di mobilità spesso coprono lunghe distanze ogni giorno, e la possibilità di sostituirli con frequenza garantirà un livello di sicurezza superiore per i passeggeri.

Secondo ANIASA, quasi il 20% dei taxi in circolazione ha oltre 10 anni di anzianità, mentre i veicoli a noleggio hanno una vita media di 36-48 mesi. Questo significa che, grazie alla possibilità di noleggiare le vetture, sarà possibile garantire un parco veicoli più moderno e sicuro per tutti i passeggeri.

Infine, la potenziale platea dei beneficiari in Italia di tale novità è molto ampia. Si stima infatti che siano circa 60.000 i veicoli utilizzati come taxi o noleggio con conducente, che adesso potranno utilizzare anche il noleggio a lungo termine.

Si tratta quindi di un importante cambiamento che rappresenta un passo avanti verso forme di mobilità sempre più smart e sostenibili, che possono garantire sicurezza e convenienza per tutti i passeggeri.

