Taxi: l’Antitrust interviene a tutela dei consumatori. Quali sono le città coinvolte? Cosa sta succedendo?

Il settore dei taxi rappresenta una componente essenziale del sistema di trasporti urbani in molte città italiane. Tuttavia, nonostante la sua importanza, è un settore che si confronta costantemente con diverse difficoltà sia per i tassisti che per gli utenti.

Per i tassisti, il principale ostacolo è la crescente concorrenza con le piattaforme di ridesharing, come Uber per esempio. Queste applicazioni hanno rivoluzionato il modo in cui le persone si spostano in città, offrendo un’alternativa comoda ed economica ai tradizionali taxi.

La regolamentazione è un altro tema critico che influisce sulla vita dei tassisti: esistono norme rigorose riguardanti le licenze e le tariffe dei taxi che spesso sono diventate oggetto di controversie e possono influenzare la redditività del settore. Inoltre, il “numero chiuso delle licenze” può creare un ambiente in cui alcuni tassisti possono essere favoriti rispetto ad altri, generando tensioni e conflitti all’interno della categoria.

Gli utenti, d’altra parte, affrontano diverse sfide quando utilizzano i taxi. Tra queste, il problema più comune è il tempo di attesa, specialmente durante le ore di punta o in aree meno servite. A questo si aggiungono i prezzi delle corse che sembrano eccessivi a volte e non sempre possono essere corrisposti usando il pagamento elettronico.

Taxi: tutte le verifiche dell’Antitrust

L’Autorità Antitrust ha varato una vasta inchiesta riguardante il settore dei servizi di taxi a Roma, Milano e Napoli, in risposta ai numerosi disagi segnalati dagli utenti. Tra le principali criticità riscontrate spiccano i lunghi tempi di attesa, l’inefficacia dell’utilizzo del tassametro, le problematiche legate ai pagamenti elettronici e il cattivo funzionamento dei dispositivi POS.

L’indagine coinvolge le principali società di radiotaxi attive in queste tre città, oltre ai Comuni interessati e alle principali piattaforme di prenotazione dei taxi. Le richieste di informazioni, inviate dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, mirano a far chiarezza su vari aspetti del settore, dai problemi legati alle licenze “a numero chiuso” che possono ostacolare la concorrenza e il miglioramento del servizio, fino al numero di veicoli in servizio per turno e al volume di corse effettuate da ciascun veicolo. Si cercherà anche di analizzare le assenze, i tempi di attesa, le prenotazioni non soddisfatte e i dati condivisi con le amministrazioni.

Il ruolo delle cooperative e delle società di radiotaxi

Un punto centrale dell’inchiesta riguarda il ruolo svolto dalle cooperative e dalle società di radiotaxi nel garantire prestazioni chiare e corrette ai consumatori. L’Autorità Antitrust ha richiesto informazioni specifiche riguardanti il monitoraggio del comportamento dei tassisti, con particolare attenzione all’uso del tassametro, del POS e al rispetto degli orari dei turni. L’obiettivo è assicurarsi che tali entità vigilino affinché gli standard previsti negli statuti siano effettivamente rispettati.

Qualora l’analisi dell’Antitrust riveli irregolarità che possano violare gli standard stabiliti, ci potrebbero essere provvedimenti a tutela dei consumatori e per il miglioramento complessivo del settore.

