I giganti tecnologici statunitensi, tra cui NVIDIA e Oracle, stanno esercitando forti pressioni sull’amministrazione Trump affinché ritiri una controversa misura sull’AI Diffusion, una politica che potrebbe avere conseguenze devastanti per i mercati.

Una nuova ondata di restrizioni sull’IA all’orizzonte

Secondo un’inchiesta di Bloomberg, le principali aziende del settore stanno cercando di bloccare l’attuazione di una politica sull’intelligenza artificiale introdotta durante la presidenza Biden e ora sul punto di essere rafforzata o modificata sotto il nuovo governo Trump.

La misura, prevista per l’entrata in vigore tra circa due mesi, ha come obiettivo quello di limitare l’esportazione dei chip AI verso altri paesi, riducendo drasticamente la diffusione della tecnologia statunitense nel mondo. Un impatto potenzialmente drammatico per le entrate di aziende come NVIDIA, leader nei GPU per IA, che già affrontano pressioni geopolitiche in mercati chiave come la Cina.

Cos’è la politica di “AI Diffusion”

Introdotta inizialmente dal governo precedente, la politica suddivide i paesi del mondo in tre categorie di esportazione:

Categoria 1 : nazioni alleate o considerate non minacciose per la sicurezza nazionale USA. Questi paesi possono acquistare liberamente chip AI senza ostacoli.

: nazioni o considerate USA. Questi paesi possono senza ostacoli. Categoria 2 : paesi ostili come Russia e Iran , completamente esclusi dall’importazione sia di hardware AI che di software statunitense .

: paesi come e , completamente dall’importazione sia di che di . Categoria 3: paesi come India, che possono importare solo quantità limitate di GPU e sotto stretta sorveglianza. Le restrizioni puntano a evitare che questi paesi sviluppino data center avanzati per scopi militari o di difesa.

Curiosamente, anche alleati storici degli Stati Uniti, come Polonia e Israele, rientrano in quest’ultima categoria, suscitando dubbi sulle vere intenzioni della politica.

L’amministrazione Trump vuole stringere ancora di più

Sotto la nuova gestione Trump, si ipotizza che la politica possa subire modifiche ancora più restrittive, tra cui:

Obbligo di licenza di esportazione per tutti i paesi , nessuno escluso.

per , nessuno escluso. Limitazioni quantitative sulle esportazioni, basate sul paese acquirente .

sulle esportazioni, . Rafforzamento dei controlli per impedire la trasferenza tecnologica verso paesi considerati rischiosi, come la Cina, dove nonostante le restrizioni, l’acquisizione di chip AI statunitensi sarebbe ancora in corso.

NVIDIA sotto pressione

Già colpita dal blocco del suo chip H20 in Cina (in questo caso non per responsabilità diretta degli USA), NVIDIA rischia ora di perdere ulteriori quote di mercato, proprio mentre il settore AI sta entrando in una fase cruciale di espansione globale.

Le aziende stanno lanciando l’allarme, consapevoli che una politica così rigida potrebbe soffocare l’innovazione e ridurre la competitività del settore tecnologico statunitense.

