Termina il secondo giro di consultazioni. Di Maio annuncia l'accordo col Pd per il Conte bis

Zingaretti: "Il Pd ha accettato la proposta del M5S di indicare il nome del premier". Per la Lega l'Italia è "ostaggio di 100 parlamentari"

Fino a questa mattina sembrava che si fosse ancora in alto mare, per quel che riguarda l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ma adesso, a consultazioni terminate, Di Maio annuncia l'accordo con il Pd per il Conte bis.

Solo 5 minuti prima che la delegazione guidata dalla Meloni si recasse dal Capo dello Stato, Luigi Di Maio dichiarava: "sono ore molto difficili per il Paese, in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5S. Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli Italiani".

Nicola Zingaretti in direzione avrebbe poi, secondo più voci interne al Pd, affermato: "noi abbiamo accettato il peso della responsabilità nei confronti del Paese. Chiederemo una discontinuità" e ha spiegato poi a proposito della scelta di Conte come premier: "abbiamo deciso di aprire alla scelta di Conte perché così ha deciso il M5S."

La direzione del Pd ha poi dato mandato a Zingaretti di riferire al Presidente della Repubblica la disponibilità del Pd ad un mandato esplorativo. I voti sono tutti a favore, tranne quello di Matteo Richetti che vota no. Resta comunque una "straordinaria prova di unità del Pd" per Paolo Gentiloni, mentre Andrea Marcucci annuncia: "alle 16 andremo al Colle a riferire al presidente Mattarella il lavoro che abbiamo fatto e il punto dove siamo arrivati. E riteniamo che ci siano le condizioni per andare avanti."

Meloni: "o si va al voto o è inganno"

Il calendario delle consultazioni presso il Quirinale prevedeva dapprima l'incontro con Fratelli d'Italia, la cui delegazione si è limitata a ribadire quanto già riferito in occasione del primo giro.

"Abbiamo ribadito la nostra posizione chiara e semplice" ha riferito la Meloni dopo 15 minuti di colloquio con Mattarella "per noi l'unico sbocco possibile è lo scioglimento immediato delle Camere e il ritorno alle urne. Abbiamo chiesto a Mattarella di valutarlo anche nel caso in cui M5S e Pd confermassero la loro volontà di procedere verso il 'patto delle poltrone' che è un inganno".

Zingaretti: "Il Pd ha accettato la proposta del M5S di indicare il nome del premier"

Il colloquio tra Sergio Mattarella e Nicola Zingaretti è iniziato alle 16 ed è durato circa 20 minuti. Il nome di Conte non è più in dubbio, e il nascente governo giallorosso avrà lui come premier. A confermarlo è stato lo stesso segretario del Pd che ha riferito quanto detto al Presidente della Repubblica.

"Alla luce degli equilibri parlamentari abbiamo riferito al presidente di aver accettato la proposta del M5S di indicare in quanto partito di maggioranza relativa il nome del presidente del Consiglio dei Ministri" ha dichiarato Zingaretti ai giornalisti "questo nome ci è stato indicato dal M5S nei giorni scorsi".

Berlusconi: "ridare la parola agli Italiani"

Fermo sulla sua posizione, come Fratelli d'Italia, anche il partito di Silvio Berlusconi, che ha ribadito la necessità di ridare la parola ai cittadini italiani. "Abbiamo manifestato al Presidente della Repubblica la necessità di ridare la parola agli Italiani, e preoccupazione per il pericoloso scenario che sta delineandosi".

Berlusconi ha poi sottolineato l'importanza per l'Italia di intraprendere una "svolta liberale e liberista" che comprenderebbe a suo dire il "taglio delle tasse, del cuneo fiscale, tutela della famiglia, riduzione della spesa pubblica, riforma della giustizia in senso garantista."

Il leader di Forza Italia ha descritto un partito pronto a risalire la china. "Comincia per Forza Italia un cammino impegnativo per tornare il primo partito, per essere il cuore, il cervello e la spina dorsale del centrodestra" dice Berlusconi, e poi si concede una non tanto velata critica alla Lega di Salvini: "Un centrodestra lontano da ingenuità sovraniste e populiste".