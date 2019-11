Luigi Di Maio, biografia: età, titolo di studio, curriculum, carriera politica

Chi è Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri del governo Conte bis. Età, curriculum vitae e carriera

Tra i cosiddetti big del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio è quello che ad oggi ricopre il ruolo più importante nel corpo del movimento creato da Beppe Grillo, essendone il leader politico nonostante le polemiche che hanno accompagnato in special modo gli ultimi mesi di vita del primo governo Conte. Ha ricoperto la carica di vicepremier durante il precedente esecutivo, e ricopre oggi quella di ministro degli Esteri nel Conte bis. Ma chi è Luigi Di Maio, vera rivelazione tra le fila del Movimento 5 Stelle?

Luigi Di Maio il giovane politico uscito dal nulla

Luigi Di Maio, politico italiano nato tra le fila del M5s di Beppe Grillo, viene a conoscenza dell'esistenza di questa (all'epoca) nuova realtà politica nel 2005 e nel 2007 ne diventa attivista di prima linea, fondando a Pomigliano il primo Meetup.

Quello fu il primo passo di un cammino in costante ascesa per il futuro leader del Movimento 5 Stelle, che a poco più di 10 anni sarebbe diventato vicepremier in quella stessa formazione politica. Un vicepremier che in realtà ha 'rischiato' per ben due volte di diventare presidente del Consiglio, la prima quando il risultato delle politiche del 2018 vide il M5s vincitore con oltre il 30% dei consensi.

La seconda occasione fu quando l'altro vicepremier, Matteo Salvini, dopo aver fatto cadere il governo Conte, offrì a Di Maio la premiership pur di ricostituire l'esecutivo su una nuova alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle. Di Maio, come è noto, rifiutò la 'generosa' offerta del leader del Carroccio, e assunse invece l'incarico di ministro degli Esteri, mentre il ruolo di premier rimase a Giuseppe Conte.

Il primo governo Conte fondò le proprie basi sul contratto sottoscritto con la Lega di Salvini, un contratto che fu rispettato per 14 mesi, ma che tutto sommato non ebbe grande successo. A Luigi Di Maio va il grande merito di aver portato il M5S oltre il 30% facendolo diventare il primo partito italiano, nonché l'indubbio merito di aver mantenuto le promesse elettorali, come la riforma delle pensioni e il noto cavallo di battaglia grillino del Reddito di Cittadinanza.

Ad oggi, novembre 2019, la leadership di Di Maio resta indiscussa ma iniziano a formarsi alcune crepe che preannunciano un declino forse già iniziato. Un declino in cui il M5s è invece chiaramente sprofondato fin dall'inizio della esperienza di governo con la Lega di Salvini, ed accentuato dalla nuova alleanza con il Pd per il secondo governo Conte.

Di Maio ha dovuto operare scelte molto difficili, come la più recente di abbandonare la via delle alleanze con il Pd finalizzate a risultati elettorali in competizioni locali, dopo il pessimo risultato delle elezioni regionali un Umbria, che hanno visto un tracollo dei consensi per i grillini. Inevitabili polemiche da parte della base per la scelta di correre con il Pd, e polemiche dall'interno della maggioranza, specie da esponenti del Pd, che di quell'alleanza hanno bisogno per le ormai vicine elezioni in Emilia Romagna.

Luigi Di Maio prima della carriera politica, biografia

Ma chi era Luigi Di Maio prima di diventare il capo politico dei 5 Stelle? Vediamo la biografia di Di Maio, attuale ministro degli Esteri oltre che leader del M5S.

Luigi Di Maio è nato ad Avellino il 6 luglio del 1986. Il padre è stato membro della destra italiana ai tempi del Movimento Sociale Italiano (MSI), poi del partito di Gianfranco Fini, Alleanza Nazionale, che dell'MSI è stato il successore, seppur con la disapprovazione crescente di tutti coloro che appoggiavano le idee del partito di Giorgio Almirante.

La madre di Luigi Di Maio, Paola Esposito è una insegnante di italiano e latino, madre di tre figli il maggiore dei quali è appunto Luigi, che ha una sorella e un fratello minori. Luigi Di Maio nasce quindi ad Avellino ma cresce con la famiglia a Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, dove inizia il suo percorso di studio presso il liceo Classico Vittorio Imbriani. Consegue la maturità nel 2004.

L'attività politica di Luigi Di Maio inizia proprio nel periodo delle scuole superiori, dove si interessa dei problemi della società in cui vive, a cominicare proprio dall'edificio scolastico, una struttura vecchia e malridotta. Prende l'iniziativa quindi di candidarsi come rappresentante d'Istituto tenendosi debitamente a distanza dall'appartenenza politica ad uno dei due schieramenti riconducibili alla destra e alla sinistra.

Lo scopo di Di Maio è quello di risolvere problemi concreti, e la politica viene vista come il mezzo di cui servirzi per uno scopo, e non il fine ultimo. Nel 2002 la cronaca italiana riportò la notizia della tragedia che colpì la scuola di San Giuliano di Puglia, dove a seguito di un terremoto morirono 27 bambini e una maestra che si trovavano tra le mura scolastiche.

Luigi Di Maio, insieme agli studenti del Liceo Classico Vittorio Imbriani si adoperano affinché una simile tragedia non possa ripetersi nella loro scuola, ed insieme al Preside del loro istituto ne avviano l'opera di restauro. Quando i lavori ebbero inizio però, Luigi Di Maio era già uno studente universitario a Napoli ma prese parte ugualmente all'inaugurazione del nuovo edificio scolastico.

Di Maio però non è laureato, infatti seppur iscritto alla Facoltà di Ingegneria all'Università degli Studi di Napoli Federico II, non porta a termine il percorso. Come studente universitario spicca per il suo senso civico e per l'impegno sociale. Insieme ad altri studenti del suo stesso corso di studi fonda l'ASSI, Associrazione Studenti di Ingegneria impegnata in tematiche legate alla sua accademia.

Ma per Luigi Di Maio l'ingegneria non è la strada giusta, e alla fine decide di cambiare facoltà e si iscrive, sempre presso la stessa università, alla Facoltà di Giurisprudenza. Anche qui arriva ben presto a ricoprire alcuni ruoli di impegno sociale e nel 2006 assume la carica di Presidente del Consiglio degli Studenti. Lo stesso anno fonda poi una piattaforma online che chiama Studentigiurisprudenza, che diventa punto di riferimento per tutti gli iscritti della Facoltà.

Luigi Di Maio incontra il Movimento 5 Stelle

E' proprio durante il periodo universitario che Luigi Di Maio conosce la creatura di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle e ne diventa subito attivista. La carriera politica è rapida e costellata di successi arrivando ad essere il membri favorito per la candidatura a Presidente del Consiglio per le elezioni politiche del 2018, poi vinte proprio dal M5S sotto la sua leadership.

Da lì in poi solo scelte difficili e scomode. Il 32% conseguito dal Movimento 5 Stelle gli consegna il titolo di primo partito d'Italia, con un Pd intorno al 19% e una Lega al 18%, ma con questa legge elettorale non basta per governare. Le soluzioni possibili sono due: alleanza col Pd o alleanza con la Lega, e la scelta ricade su questa seconda opzione. Nasce il primo governo Conte e Di Maio ricopre sia il ruolo di vicepremier (insieme a Matteo Salvini) che quello di Ministro del Lavoro.

Arriva poi il test delle elezioni europee 2019, e a solo un anno di distanza, nonostante avesse mantenuto tutte le promesse elettorali, il Movimento 5 Stelle viene punito dal suo elettorato proprio come preannunciato dai sondaggi. Premiata invece la Lega di Matteo Salvini, la stessa Lega che un paio di mesi dopo staccherà la spina all'esecutivo probabilmente per evitare di dover affrontare la triste realtà di non poter tener fede alle promesse fatte, a cominciare proprio dalla flat tax.

Il risultato è che il Movimento 5 Stelle guidato da Luigi Di Maio prende il 17% diventando il terzo partito, mentre la Lega diventa il primo partito con il 34%. Cambia di poco invece la situazione del Partito Democratico, che raggiunge il 22%. Inizia un periodo nero per il governo, con un Salvini combattuto tra la tentazione di capitalizzare i consensi che i sondaggi danno in continua crescita, e quella di tentare di portare avanti il programma della Lega, tenendo fede all'impegno con gli elettori e al contratto con i 5 Stelle. Alla fine prevale la prima e il governo cade.

Il rapporto conflittuale tra Di Maio e Salvini

In Italia sono considerati i due leader populisti, ma il loro rapporto è sempre piuttosto conflittuale, con divergenze sostanziali che hanno portato ad un progressivo allontanamento per poi sfociare nella crisi di governo del 9 agosto 2019.

Due forze politiche, la Lega e il Movimento 5 Stelle, che si facevano, e nel limite del credibile si fanno tutt'ora, portatrici di cambiamento. Il governo che è nato dalla loro alleanza doveva essere proprio il governo del cambiamento del Paese, in grado di portare proposte nuove, in grado di rispondere ad esigenze impellenti, e di contrastare soprattutto il problema della disoccupazione.

Il governo giallo-verde nasce sulla base del contratto stipulato tra Lega e 5 Stelle, e prevede tra le altre riforme, quella del sistema pensionistico, con il superamento della Legge Fornero a favore dell'attuale Quota 100, ma anche il Reddito di Cittadinanza, che avrebbe garantito un'entrata minima di 790€ al mese per i disoccupati in possesso dei requisiti richiesti, divenuto realtà grazie al forte impegno del M5S. E infine la Flat Tax, voluta invece dalla Lega, che sarebbe dovuta divenire realtà con l'attuale legge di bilancio, se Salvini non avesse deciso di staccare la spina all'esecutivo, ammesso che fosse realizzabile.

Luigi Di Maio, primi passi nel Movimento 5 Stelle

Di Maio ha dimostrato le sue doti di leader politico all'interno del Movimento 5 Stelle, ma prima della sua attività come grillino aveva già lasciato intravedere quale fosse la sua naturale predisposizione all'attività sociale, vedansi le esperienze con la fondazione Assi e con Studentigiurisprudenza. Il vero curriculum vitae di Luigi Di Maio include soprattutto questi due impegni in ambito sociale, ai quali segue poi l'attivismo con il M5S e la fondazione del primo Meetup di Pomigliano.

E' stato con il M5S che Di Maio ha mostrato le sue doti politiche, divenendo tra i volti più apprezzati nel Movimento di Beppe Grillo, tanto che lo stesso Grillo dichiarò di aver sempre da imparare da Di Maio, anche quando lui è in silenzio. Ricordiamo poi che Di Maio ha conseguito questa grande popolarità dimostrando spiccate doti comunicative e sensibilità politica a dispetto della sua giovanissima età. Di Maio è nato nell' '86, quindi ad oggi ha solo 33 anni.

Apprezzamenti rivolti alla persona di Di Maio sono arrivati anche da intellettuali di alto calibro, come Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che lo ha definito "inimmaginabile". In un certo senso quindi, è proprio questo il curriculum del giovane Luigi Di Maio, maturato appunto come attivista del Movimento 5 Stelle.

E stando a quanto afferma lo stesso Di Maio, è stato proprio nel contesto del MoVimento che ha conosciuto la persona di Beppe Grillo, del quale aveva visto raramente qualche spettacolo, e in occasione di saltuarie apparizioni in Tv.