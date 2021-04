Conte pronto a rifondare il Movimento 5 Stelle, nel suo piano anche voto digitale e regole contro le correnti

Il Movimento 5 Stelle sotto la guida di Giuseppe Conte dovrà essere "aperto alla società civile". L'ex premier chiarisce: "non è operazione di marketing o restyling politico"

L'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà la nuova guida del Movimento 5 Stelle e in virtù di questo ruolo il nuovo leader della formazione nata dalle menti di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ha già esposto i punti cardine del suo piano durante l'Assemblea online.

Conte ha parlato della necessità di stilare una nuova carta dei principi e dei valori fondanti del Movimento, che conduca questa forza politica, ora chiaramente allo sbando, verso una sorta di rinascita. L'ex premier ha parlato di uno statuto che definisca "un'identità chiara" e "che non rinneghi i punti di forza politica leggera" ma che sia al contempo in grado di rimodellare il M5s.

Il piano di Conte è quello di rendere il Movimento "accogliente" e "aperto alla società civile", ma fin qui nulla di particolarmente nuovo, la vera novità sta nel fatto che il Movimento 5 Stelle di domani dovrebbe diventare anche "intransigente", cosa che fu indubbiamente ai suoi albori, ma che di certo non è più da almeno due o tre anni.

Che fine ha fatto l'organo collegiale votato dalla base degli elettori?

Ma che fine ha fatto la decisione presa dalla base del M5s nei mesi scorsi attraverso la votazione su Rousseau che prevedeva che la guida del Movimento 5 Stelle passasse nelle mani di un collettivo e che la figura del leader politico venisse messa da parte? Su Il Fatto Quotidiano troviamo un cenno a quello che viene presentato come poco più che di un dettaglio insignificante.

"Se poi qualcuno si aspettava un intervento sull'organo collegiale, quello già votato dalla base nei mesi scorsi, ha dovuto mettersi il cuore in pace: l'avvocato ha in mente una riorganizzazione totale, forum permanenti sui territori e 'piazze di idee' aperte a tutti, ma non ci pensa neanche a farsi affiancare da una segreteria che 'imbrogli' la sua leadership".

M5s e Pd saranno alleati? Conte ha preferito non parlarne

Quanto all'alleanza con il Pd, Conte ha preferito non toccare il tasto, probabilmente perché la verità è che il M5s non potrà mai più avvicinarsi neppure alla metà dei consensi che aveva conquistato quando vinse le elezioni politiche del 2018, il che significa che l'unico modo che ha per avere un qualche peso all'indomani dello scioglimento di queste Camere è attraverso un'alleanza stabile e duratura con il Pd.

Se il M5s a guida Giuseppe Conte dovrà essere davvero intransigente come lo stesso ex presidente del Consiglio ha dichiarato, probabilmente l'alleanza con il Pd non è esattamente la scelta più coerente. Magari è anche per questo che il nuovo leader 5 Stelle ha preferito evitare di toccare il tasto.

Sempre su Il Fatto Quotidiano leggiamo comunque che per quel che riguarda i rapporti con i dem, Conte "in un'ora di intervento non ne ha mai parlato" ma "l'asse con i democratici non è certo in discussione".