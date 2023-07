Salario minimo: ecco quali erano le posizioni dei vari partiti politici in campagna elettorale

Da mesi ormai si parla della possibilità di introdurre in Italia un salario minimo garantito, così come è già stato introdotto in altri Paesi europei.

In questi giorni poi SkyTG 24 ha affrontato il tema del salario minimo nel corso di una puntata di Numeri, approfondendo le posizioni dei vari partiti politici italiani al riguardo, nonché le promesse fatte in passato su questa questione.

Il Movimento 5 Stelle (M5S) si è espresso in modo esplicito nel proprio programma elettorale, proponendo un salario minimo di 9 euro lordi all’ora. Tale cifra è stata specificamente menzionata come obiettivo da raggiungere.

Il Partito Democratico (PD), d’altro canto, ha adottato un approccio più sfumato nel proprio programma. Si faceva riferimento all’applicazione del salario minimo previsto dalla direttiva europea, anche se va sottolineato che la direttiva europea in questione non obbliga i Paesi membri ad adottarlo. Nel programma si facevano menzioni a una serie di misure alternative, per poi tornare a parlare di un “salario minimo non inferiore a circa 9 euro lordi all’ora”.

Per quanto riguarda il centrodestra, il programma unitario con cui la coalizione ha vinto le elezioni non faceva nessun riferimento esplicito al salario minimo. In sostanza, le posizioni attuali dei partiti sembrano coerenti con le impostazioni stabilite nei rispettivi programmi elettorali.

Quanti lavoratori dipendenti ricevono un salario più basso di 9 euro l’ora?

Tuttavia, è importante considerare quanti lavoratori dipendenti attualmente percepiscono una paga oraria inferiore a 9 euro lordi. Se si escludono la liquidazione e la tredicesima, quindi prendendo in considerazione solo quanto il lavoratore effettivamente vede nella busta paga, si stima che siano 4,5 milioni di persone. Tuttavia, se si considerano anche queste voci, che compongono comunque il salario complessivo, il numero si riduce a 1,9 milioni.

Considerando anche il trattamento di fine rapporto (TFR) e la tredicesima, si stima che siano 1,3 milioni di dipendenti privati, 490.000 lavoratori domestici e 167.000 operai agricoli a percepire meno di 9 euro lordi all’ora.

Se poi si analizza la retribuzione oraria effettiva, ovvero le ore effettivamente lavorate, escludendo ferie, congedi, festività, ecc., emerge che il salario minimo effettivo è di 6,15 euro lordi all’ora, mentre la media si attesta a 14 euro e il massimo raggiunge i 56,85 euro. La media salariale risulta piuttosto bassa, sottolineando così il problema dei salari mediamente bassi presenti in Italia in generale.

