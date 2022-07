Protettere la privacy è importante, per questo motivo molti decidono di nascondere il numero di cellulare quando si effettuano chiamate. Come fare chiamate anonime? A seguire vi spiegheremo passo passo i vari metodi per nascondere numero di telefono su smartphone.

Su tutti i telefoni, che siano Android o iPhone vi è la possibilità di attivare il Numero Privato, in modo che chiamando un contatto non venga mostrato il proprio numero di cellulare. Si tratta di una funzionalità che è possibile attivare GRATIS indipendentemente dall’operatore telefonico in uso con la SIM. Ci teniamo ovviamente a precisare che non potete nascondere il numero di telefono alle forze dell’ordine o le compagnie telefoniche.

Come nascondere il numero di cellulare su Android

Iniziamo da Android. Come nascondere il proprio numero di telefono gratis? Se avete uno smartphone Android vi sono vari metodi per farlo, il primo trucco che poi è universale, è quello di digitare il codice #31# prima di una chiamata. Ad esempio quando comporrete il numero la sintassi sarà #31#numero quindi #31#32012345 ecc. Potete farlo con qualsiasi app per chiamare. Così facendo il destinatario riceverà una chiamata come Numero Privato o Numero Sconosciuto.

Un altro modo è quello di scaricare e installare app per chiamate anonime, una delle migliori app è sicuramente Anonym Call, la quale permette di nascondere il numero di cellulare. Una volta avviata vi basterà selezionare OFF o ON accanto alla funzione Chiamata Anonima per nascondere numero di telefono. Un metodo alternativo è quello di impostare chiamate anonime nell’app per le chiamate, quindi andate nelle impostazioni (icona con i tre puntin) e poi su Altre Informazioni > ID Chiamate, quindi mettete la spunta a Nascondi Numero.

Come nascondere il numero di cellulare su iPhone

E su iPhone come fare per nascondere il proprio numero? Oltre il metodo descritto in precedenza, quindi quello di digitare #31# prima del numero di telefono nell’app delle chiamate, potete recarvi nelle Impostazioni e spuntare la voce OFF alla dicitura Mostra ID.



Tenete bene a mente che se proverete a chiamare con l’anonimato la polizia o un operatore telefonico, la chiamata verrà comunque monitorata e il vostro numero sarà visibile o potreste riscontrare problemi, sopratutto se chiamate con il #31# seguito da 800 o 199. Se la segreteria vi dice che il numero è inesistente, allora non potrete chiamare con l’anonimato, quindi non vi resta che provare a ricorrere all’apposita funzione tramite le Impostazioni, come vi abbiamo detto.

Come proteggersi dai numeri anonimi

Ora che vi abbiamo illustrato come chiamare con l’anonimo e nascondere il numero di cellulare, vi illustriamo un metodo su Android per proteggersi da chiamate anonime e quindi capire quando si tratta di SPAM. Su smartphone Galaxy di Samsung così come su molti altri vi è un modo per bloccare chiamate anonime e capire quando si tratta di chiamate pubblicitarie.

Andando nelle impostazioni dell’app che usate per chiamare, troverete delle voci che vi permetteranno di attivare o disattivare la protezione contro lo spam, potete decidere se vedere su schermo la scritta SPAM quando si tratta di una pubblicità o se bloccare automaticamente le chiamate, in questo caso potete decidere anche il livello di blocco, attenzione però, in molti casi vengono bloccate anche chiamate provenienti dai vostri contatti.

Come nascondere il numero di cellulare su Telegram

A differenza di WhatsApp, Telegram permette di chattare senza mostrare il numero di cellulare, vi basterà nasconderlo e potrete sia chattare in pubblica che privata, l’unico modo per mostrare il numero di cellulare, oltre naturalmente a renderlo visibile intenzionalmente, è di aggiungere il contatto alla rubrica.

Per nascondere il numero di telefono in Telegram vi basterà procedere come segue:

Aprite Telegram e cliccate sull’icona delle 3 linee in alto a sinistra Cliccate su Impostazioni Cliccate su Privacy e Sicurezza Cliccate su Numero di telefono Cliccate su Nessuno Cliccate su Salva

in aggiunta se volete potete anche decidere chi può trovarvi, se tutti, quindi chiunque ha il vostro numero di cellulare o solo i contatti, inoltre potete decidere di mostrare il numero solo a certi contatti, sempre dallo stesso menù.