Roblox non funziona: Cosa fare?

Come fare se non si aggiorna Roblox?

A volte Roblox non funziona perchè richiede un aggiornamento. Come aggiornare Roblox? Molto semplice, cliccate sull'icona del sacchetto della spesa (barra applicazioni o menu Start), cliccate sull'icona dei tre puntini (in alto a destra) e cliccate su Download e aggiornamenti, dopo di che Recupera aggiornamenti.



Roblox Offline, di chi è la colpa?

Milioni di giocatori in tutto il mondo non possono giocare a Roblox fino a quando i problemi non vengono risolti. Sulla rete pare che i giocatori se la stanno prendendo con Chipotle, una catena di ristoranti statunitense che in occasione di Halloween ha stretto una partnership con Roblox per offrire 30.000 burritos gratuiti del valore di milioni di dollari. Per riscattare il coupon gratis bisogna recarsi entro il 31 Ottobre presso uno degli stage speciali chiamati Boorito.

Anche se non sono stati resi pubblici i datidell'offerta, pare che Roblox avrebbe riscontrato malfunzionamenti ai server nati dall'elevata affluenza di persone interessate alla promozione. Certo, è difficile credere che un'infrastruttura che gestisce giornamente milioni di giocatori possa riscontrare problemi per una cosa del genere, ma su Twitter molti sono convinti del contrario. Il team Roblox ha comunque precisato che il crollo non è correlato ad alcuna partnership o collaborazione spefcifica.