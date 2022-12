Come scaricare video con Chrome

La maggior parte degli utenti per navigare su internet usa google chrome, un browser che permette il download di video attraverso le estensioni, dunque senza installare programmi, registrarsi o abbonarsi, completamente gratis.

Quest’oggi vedremo Come scaricare video da Google Chrome non solo con le estensioni per il browser ma anche in altri modi, sempre utilizzando il medesimo browser per navigare su internet.

Una volta cliccato su download vi spunterà fuori un popup che vi richiederà dove salvare il file su PC, con la possibilità di rinominarlo prima di scaricare file con Chrome. Sono tutte soluzioni valide, dall’estensione per Chrome ai siti per il download di video con Chrome.

Scaricare video GRATIS con 4KDOWNLOAD

Se siete in cerca di un programma gratis per scaricare video in 4K, allora 4K Video Downloader potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un software molto semplice da utilizzare, una volta installato vi basterà incollare l’url del video da scaricare, con la possibilità di scegliere la risoluzione, il formato di uscita, la cartella di destinazione, se scaricare un singolo video o una intera playlist.

Il programma è ideale per scaricare video in 4k o scaricare video in HD GRATIS dai social network, come facebook, twitter, youtube, instagram e tanti altri, vi è anche la possibilità di auto rilevare i link contenenti video da scaricare, per poi decidere il da farsi. Potete accodare tanti video in download, in questo modo eviterete di scaricare un video alla volta!

Scarica 4KDOWNLOAD GRATIS

Come scaricare i video in Streaming

Vi starete sicuramente chiedendo, è possibile scaricare video in Streaming? La risposta è ovviamente negativa, tuttavia potete scaricare video con Chrome quando questi saranno disponibili su una data piattaforma. Ad esempio al termine dello streaming su Youtube, il video della replica potrebbe essere disponibile nel canale, in questo caso allora potete scaricare video Youtube con Chrome.

Per scaricare video da internet esistono programmi, applicazioni, siti ed estensioni, quest’ultime sono le preferite e più utilizzate, sopratutto da chi usa browser come Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, grazie al supporto estensioni gratis, ma prima di illustrarvi il funzionamento vogliamo fare un passo indietro e rispondere alla domanda , cos’è un’estensione per Google Chrome?

Come suggerisce il nome stesso, per estensione si intende un plugin o applicazione per Chrome, Firefox, Edge e cosi via dicendo, pensata per aggiungere funzionalità normalmente assenti, come la possibilità di scaricare video con il browser. Le estensioni sono gratis e scaricabili tramite gli Store del browser.

Estensione Chrome per scaricare video gratis

Esistono tante estensioni gratis per chrome per scaricare video, alcune di esse però non permettono di scaricare video da Youtube, sopratutto se queste sono presenti nel Chrome Web Store. Dunque le estensioni per Chrome vengono usate per lo più per scaricare video da altre piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter e così via dicendo. Se volete scaricare video youtube gratis dovete affidarvi ad altre soluzioni.

Per il download di video con Chrome tramite le estensioni procedete come segue:

Visitate il Chrome Web Store con Google Chrome Nel campo di ricerca digitate scaricare video Segliete una delle tante estensioni per scaricare video con Chrome Cliccate su Aggiungi Cliccate su Aggiungi estensione

A questo punto vedrete l’icona dell’estensione accanto alla barra degli indirizzi, vi basterà visitare un sito che include video da scaricare, cliccare sull’icona in questione e poi sulla risoluzione del video preferita da scaricare.

Come si scarica i film con Download Helper?

L’estensione gratis per Chrome preferita dagli utenti è video download helper chrome, la quale permette di scaricare video con Chrome gratis da varie fonti. Come usare video DownloadHelper Chrome?

Video downloader è un estensione per Chrome e come tale va aggiunta al browser come indicato, dopo di che avrete la sua icona accanto alla barra degli indirizzi. Per scaricare video vi basterà riprodurlo, cliccare sull’icona e poi sul Download. Anche in questo caso potreste non poter scaricare video da Youtube.

Il motivo? Google si è mossa per impedire il downlaod di video da Youtube con le estensioni per browser, dunque nella maggior parte dei casi è consigliabile affidarsi ai siti per scaricare video Youtube.

Come scaricare video su Google Chrome senza estensione

Esiste naturalmente la possibilità di scaricare video in Google Chrome senza estensioni, per fare questo dovrete avvalervi di uno dei tanti siti per scaricare video, uno tra questi è savefrom, a nostro avviso il migliore in assoluto, dato che potete scaricare video da Youtube, scaricare video da instagram, scaricare video da Facebook e da molti altri siti.

Come funziona savefrom? Molto semplice:

Visitate il sito ufficiale di savefrom Copiate l’url del video da scaricare Incollate l’url del video da scaricare in “Incolla qui l’indirizzo del video” Cliccate su Download Cloccate su Download accanto alla risoluzione preferita

Ovviamente il sito in questione funziona anche con browser come firefox e microsoft edge. Il consiglio è quello di aggiungere il sito alla barra dei preferiti, in questo modo potete raggiungerlo velocemente cliccando sull’apposita icona.

Dove scarica i video Google Chrome?

Solitamente viene usato il percorso per il download impostato di default, potete modificare il percorso download dalle impostazioni di Chrome, se avete il salvataggio manuale, potrete decidere di volta in volta dove scaricare video su PC, lo stesso discorso ovviamente è valido per tutti gli altri tipi di file.

