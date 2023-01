Come bloccare la pubblicità su Internet

La rete è ricca di pubblicità, la quale permette ai creatori di contenuti di monetizzare, a volte però c’è chi ne abusa, causando la perdita di follower, iscritti o abbonati. Esistono tanti modi per bloccare la pubblicità su Internet, quest’oggi ve ne spiegheremo alcuni, con la premessa che riteniamo che bloccare la pubblicità sia una mancanza di rispetto nei confronti del creatore di contenuti, il quale tenta di raccimolare qualche spicciolo con essa.

Come bloccare gli annunci pubblicitari su Chrome?

Uno dei browser più usati è Chrome, quindi partiamo proprio da come bloccare la pubblicità su Chrome. Il browser in questione come altri supporta le estensioni, funzionalità aggiuntive scaricabili GRATIS dal Chrome Web Store.

Come bloccare la pubblicità su chrome? Per eliminare la pubblicità su Chrome vi è un’estensione chiamata uBlock Origin, una volta aggiunta al browser non dovrete fare altro, ci penserà da sola a bloccare la pubbilicità su Chrome, quindi non compariranno più gli odiosi popup o altro di invadente.

La particolarità interessante dell’estensione in questione risiede nella possibilità anche di bloccare manualmente un contenuto, vi basterà cliccare sull’icona dell’estensione (accanto alla barra degli indirizzi) e poi sull’icona multimediale. L’estensione offre anche altre funzioni come la possibilità di disattivare il blocco in un sito specifico e cosi via dicendo.

Lo stesso discordo è valido per come bloccare la pubblicità con Firefox, vi basterà andare nello Store delle estensioni e cercare APB o ADBlock, ce ne sono tante. Ci teniamo ad informarvi però che alcune estensioni vengono facilmente rilevate da alcuni siti e ignorate. Come bloccare le pubblicità su Youtube Chrome? In questo modo, ossia attraverso le estensioni.Adblock youtube potrebbe quindi fare al caso vostro.

Naturalmente è valido anche per bloccare pubblicità youtube firefox.

Come bloccare le pubblicità che si aprono da sole?

Vi è mai capitato di visitare un sito con pubblicità che si apre da sola? In questo caso sono i popup, questo tipo di pubblicità è invadente ma il più delle volte necessaria per monetizzare, per questo diversi creatori di contenuti la scelgono a discapito della perdita di utenza. Con la soluzione che vi abbiamo appena proposta risolverete il problema, anche se da qualche tempo a questa parte sia Chrome che Firefox ed altri browser consentono di bloccare i popup pubblicitari in modo del tutto automatico.

Come eliminare la pubblicità su PC?

E se la pubblicità è presente nel PC? Come eliminare la pubblicità dal PC? Probabilmente avete installato un malware che causa la comparsa di pubblicità. In questo caso vi consigliamo di optare per un software antimalware come Malwarebytes, il quale dopo aver effettuato una scansione vi permette di sapere se ci sono malware e di eliminarli, tuttavia il programma non è gratis, quindi dovrete acquistare la licenza al termine del periodo di prova per continuare ad usarlo.

Bloccare pubblicità sui cellulari

Come bloccare pubblicità indesiderata se questa è presente negli smartphone? Qui il discorso è ben più serio, a volte si è costretti a resettare smartphone Android o resettare iPhone, il consiglio è quello di avere sempre un buon antivirus gratis installato, inoltre di usare le ultime versioni di Chrome o Firefox su Mobile e di non visitare siti malevoli, prestare attenzione a dove si clicca e ciò che si installa. A volte può capitare che si scarichi app malevoli dal PlayStore o esternamente.

Bloccare pubblicità Android è piuttosto semplice, eliminarla a volte potrebbe risultare un’operazione complessa, tuttavia esiste un trucco che il più delle volte funziona. Se ad esempio avete installato un app malware su Android che causa la comparsa della pubblicità, vi basterà disinstallarla, se questa non può essere rimossa è perchè ha i permessi di amministrazione, quindi procedete come riportato nel video a seguire:

Esistono tanti blocca pubblicità gratis sia per Mobile che PC, i quali consentono di bloccare pubblicità siti streaming ad esempio, che sono quelle più invadenti, sopratutto in Mobile. Vi è mai capitato di voler vedere un video in Streaming e di essere tempestati di pubblicità e popup? Assicuratevi di usare le estensioni per browser su PC e le ultime versioni dei browser su Mobile oltre una comoda app chiamata DNS66.

Scaricate ed installate sul vostro terminale Android, l’applicazione F-Droid da QUI Lanciate l’applicazione F-Droid, recatevi su Aggiornamento ed assicuratevi di aggiornarla all’ultima versione disponibile Cliccate su Categorie e poi sulla lente di ingrandimento Digitate DNS66 e scaricate ed installate la suddetta applicazione

A questo punto potete rimuovere F-Droid in quanto non ne avete più bisogno, lanciate dunque l’app DNS66 ed assicuratevi di procedere come segue:

Abilitate l’avvio automatico dell’app al riavvio del terminale Attivate la verifica di connessione e il supporto IPV6 In Hosts, assicuratevi di attivare entrambe le voci presenti, ossia Filtri Hosts e Aggiorna quotidianamente In Apps, assicuratevi di impostare nessuna app esclusa per default In DNS, assicuratevi di attivare tutti i DNS presenti Cliccate sull’icona del refresh collocata in alto, per scaricare nuovi hosts In Avvia, tappate sul pulsante Avvia

A questo punto ogni volta che lancerete un gioco con pubblicità, questa non verrà mostrata se avete DNS in esecuzione.

Come bloccare gli annunci su Youtube?

Come bloccare le pubblicità su Youtube Android? Da qualche tempo a questa parte gli annunci pubblicitari su Youtube sono davvero numerosi, questo perchè i creatori di contenuti ne abusano, dopotutto spetta a loro decidere se attivare la pubblicità per monetizzare e quante volte riprodurla durante la visione del video. Esiste un modo per eliminare pubblicità Youtube gratis?

Se usate il PC vi basterà ricorrere ad una delle estensioni per browser di cui vi abbiamo parlato, se invece usate Android allora per bloccare pubblicità youtube Android affidatevi ad un’app chiamata OGGTube. Quindi come nel caso di F-DROID vi consigliamo di scaricarla direttamente dallo smartphone.

In alternativa esiste una versione Premium di Youtube con MOD applicata, la quale permette di bloccare la pubblicità, riprodurre musica in background ed accedere a tutte le altre funzionalità, tuttavia dato che si tratta di una mod di Youtube per avere Premium GRATiS, eviteremo di linkare il download.

Di possibilità per bloccare la pubblicità su Youtube ve ne sono tante, tuttavia consigliamo di non abusarne, dato che i creatori di contenuti, in questo caso di video, monetizzano dai propri lavori, e bloccare la pubblicità, a meno che non decidiate di supportarli con l’abbonamento, è un danno per loro.

Come bloccare le pubblicità su Youtube iPhone?

Per bloccare pubblicità youtube iPhone purtroppo non esistono metodi simili, a meno che non decidiate di sbloccare iPhone con jailbreak, in caso contrario non vi resta che abbonarvi a Youtube Premium, il quale permette di eliminare pubblicità Youtube su iPhone GRATIS e in modo legale e sicuro.

Come bloccare le pubblicità su Twitch?

Se vi state chiedendo come bloccare la pubblicità su Twitch, la risposta è che con i metodi tradizionali non è possibile, essendo spot pubblicitari che vengono trasmessi in momenti casuali scelti dallo Streamer. La pubblicità su Twitch permette ai creatori di contenuti di monetizzare con le dirette, chi non si abbona al canale da il suo supporto guardando la pubblicità, tuttavia esiste un’opzione che permette a chi si abbona di non guardare la pubblicità su Twitch. L’abbonamento ad un canale Twitch al mese è GRATIS con AMAZON PRIME, altrimenti il costo è di soli pochi euro.

