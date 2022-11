Paypal: Cos’è e come funziona – Registrazione, Pagamenti, Trasferimenti e Donazioni

Che cos’è e come funziona PayPal? Se vi state ponendo questa domanda allora siete nel posto giusto, perchè oggi vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Come si fa a registrarsi su PayPal?

PayPal come funziona? PayPal è un servizio che permette di inviare e ricevere pagamenti, trasferire denaro da un conto virtuale ad una carta di credito o fare donazioni, molto utilizzato dagli steamer su Twitch o Youtube per monetizzare con le donazioni.

Per registrarvi su Paypal vi basterà visita il sito ufficiale e cliccare su Registrati Gratis, dopo di che scegliere Conto Personale e cliccare su Continua, a questo punto seguire la procedura guidata inserendo i dati “reali” richiesti e confermare la registrazione.

Come si fa ad aprire un conto PayPal?

A differenza dei conti bancari, il conto Paypal è GRATIS, non richiede un minimo di deposito, non richide un pagamento annuale, chiunque sia maggiorebbe può aprire un conto Paypal gratuito. Vi basterà registrarvi e confermare per avere subito a disposizione il vostro conto PayPal dove ricevere pagamenti e donazioni, sempliemente condividendo la vostra email PayPal legata al conto PayPal , fornita al momento della registrazione..

Come si fa la PayPal e quanto costa?

Una volta esisteva la carta di credito Paypal, oggi ci si affida a carte di credito o carte di debito come PostePay, BancoPosta, Neteller, Hype e tante altre, le quali possono essere associate al conto PayPal, per i pagamenti in sicurezza o il trasferimento di denaro dal conto PayPal alla carta.

Paypal Costi? Come detto non ci sono costi mensili o annuali ma solo delle commissioni che possono essere aggirate inviando denaro ad amici e famigliari.

Come funziona il pagamento con PayPal?

A meno che riceviate denaro da un famigliare o una donazione, il pagamento con Paypal comporta una piccola tassa che varia di sito in sito. Ad esempio se acquistate giochi digitali su ENEBA e pagate con Paypal, vedrete che alla somma totale viene aggiunta una manciata di euro per il pagamento con Paypal. Cosa che non avviene ad esempio su eBay, a meno che il venditore non aggiunga la tassa nel costo dell’articolo in vendita o nella spedizione. Se vendete su eBay allora il pagamento ricevuto con PayPal sarà inferiore rispetto la somma richiesta, perchè PayPal trattiene una commissione, a meno che come detto qualcuno non invia denaro come Famigliare.



PayPal registrazione carta

Come registrare una carta prepagata su Paypal? Se ad esempio avete la carta Hype e volete associare la carta al conto PayPal, la procedura è piuttosto semplice:

Effettuate il PayPal Login con il vostro account, cliccando su PayPal Accedi Cliccate su Collega una carta o un conto bancario (sulla destra) Cliccate su Collega una carta Compilate i dati e cliccate su Collega una carta

La carta collegata a PayPal avrà dei limiti, i quali possono essere rimossi semplicemente confermando la registrazione della carta. La PayPal prepagata non esiste più, dovete affidarvi ad altre carte.

Quanto tempo ci vuole per trasferire soldi da PayPal a carta di credito?

La domanda sorge spontanea, quanto tempo impiega PayPal per il trasferimento dei fondi dal conto alla carta di credito? Solitamente sono richiesti 3 giorni al massimo, in caso di problemi, festività o altro può arrivare anche ad una settimana, dipende naturalmente dal tipo di carta di credito o carta di debito in uso. Il consiglio è quello di usare Hype o Neteller, sono piuttosto rapide.

Come ricaricare PayPal di un’altra persona senza PayPal?

Non è possibile inviare denaro PayPal senza avere un conto PayPal, potete farlo se non avete fondi sul conto, in questo caso usate i fondi su carte di credito associate al conto PayPal ma se qualcuno vi da l’email PayPal non è possibile inviare pagamenti senza avere un account PayPal.

Come non pagare la commissione su PayPal?

Come vi abbiamo già spiegato, è possibile aggirare la commisione PayPal se inviate o ricevete denaro come famigliare, a meno che vendiate su eBay ad esempio, in quel caso non è possibile, quindi automaticamente se siete venditori pagherete la commissione PayPal.

Come trasferire i soldi da PayPal a PayPal?

Come trasferire denaro da un conto PayPal ad un altro? Se avete fondi su PayPal, indipendentemente se sul conto o carte di credito, potete trasferire soldi da PayPal a PayPal, vi basterà procedere come segue se non volete pagare commissione PayPal:

Cliccate su Invia Digitate l’email del conto PayPal dove trasferire soldi Digitate l’importo da trasferire Cliccate su Continua Scegliete se usare i fondi del conto PayPal o carte di credito Cliccate su Invia pagamento ora

Assicuratevi prima di inviare denaro che sia attiva la voce invia denaro ad un amico.

Come fare donazioni con PayPal?

Se state seguendo uno Streamer su Twitch o Youtube e volete fare una donazione PayPal o procedete come illustrato oppure cliccate sul link fornito dallo Streamer e li poi stabilite quanto donare, dopo aver fatto l’accesso con il vostro account PayPal.

Perché non riesco a trasferire i soldi da PayPal a carta?

Può capitare che non riusciate a trasferire soldi da PayPal a carta, probabilmente ci sono dei disservizi con il gestore della carta di credito, oppure con la stessa PayPal, provate in un secondo momento, in caso di problemi contattate l’assistenza tecnica.

PayPal trasferimento denaro su Carta

Trasferire soldi da PayPal a Postepay è molto semplice. Se avete una carta PostePay e volete ricaricarla con i fondi del conto PayPal vi basterà procedere come segue, dopo averla associata al conto naturalmente:

Cliccate su Trasferisci Denaro Cliccate su Trasferimento sul Conto Bancario Cliccate sulla somma da trasferire Scegliete la carta PostePay su cui trasferire denaro Cliccate su Avanti e confermate

Il tempo richiesto per il trasferimento fondi da conto PayPal a carta di credito può variare. La procedura chiaramente è la stessa anche per trasferire soldi da paypal a carta mastercard. No, paypal trasferimento immediato carta idonea non esiste, ogni carta necessita di tempo per la ricarica.

PayPal trasferimento immediato?

A differenza delle carte di credito, il trasferimento da un conto PayPal ad un altro conto PayPal è immediato, vedrete subito il denaro sul conto, pronto per essere utilizzato. Se il paypal trasferimento immediato non funziona, probabilmente ci sono problemi tecnici, contattate dunque PayPal Assistenza.

PayPal trasferimento completato ma non ci sono i soldi? E’ solo questione di tempo, abbiate pazienza, in genere è immediato ma può capitare che impieghi qualche minuto.

Come monetizzare su Twitch con le donazioni

Se avete un canale Twitch, vi è la possibilità di monetizzare con le donazioni Paypal, vi basterà creare il pulsante donazioni o il link donazioni da condividere sulla piattaforma di Streaming. Per creare il tasto Paypal:

Visitate la pagina Pulsanti PayPal. Selezionate il tipo di pulsante che desideri creare. Compilate i campi obbligatori e clicca Crea nuovo pulsante. Trovererete il codice HTML da copiare

Ora che avete l’url della donazione, dovrete creare il pulsante su Twitch, quindi:

Recatevi sul vostro canale Twitch Effettuate il login con i dati di accesso Nella home page del vostro canale, scendente in basso e cliccate su Modifica Riquadri ON Cliccate sul + per aggiungere un riquadro Digitate un titolo Cliccate su Add e selezionate una foto Incollate l’url copiato in precedenza nel campo Image links to Scrivete (se volete) una descrizione del pulsante Cliccate su Submit Cliccate su Modifica Riquadri Off per visualizzare il risultato

In alternativa come detto potete anche aggiungere un link Paypal cliccabile scrivendo la sintassi [quello che volete](link della donazione), oppure usare un bot per spammare il link donazioni in Chat.

