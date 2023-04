Migliori emulatori Android GRATIS da scaricare

Se avete un iPhone o iPad e quindi non potete giocare giochi Android GRATIS o lanciare app Android, non disperate, vi è sempre la possibilità di ricorrere ad un emulatore android leggero. Quale è il miglior emulatore per Android?

Non esiste un solo emulatore pc per Android, per questo a seguire abbiamo stilato per voi una lista dei migliori software che consentono di emulare android 11 e non solo.

Che cos’è un emulatore Android?

Un emulatore Android è un software che permette di eseguire il sistema operativo Android su un dispositivo diverso da quello per cui è stato progettato, come ad esempio un computer desktop o un laptop. In pratica, l’emulatore Android simula un dispositivo mobile Android e consente di installare e utilizzare le applicazioni Android su un altro dispositivo.

L’emulatore Android è molto utile per sviluppatori di applicazioni, in quanto consente loro di testare le loro app su un’ampia varietà di dispositivi, senza dover acquistare ogni dispositivo fisico. Inoltre, l’emulatore Android può essere utilizzato da utenti che vogliono eseguire applicazioni Android su un dispositivo non supportato ufficialmente dal sistema operativo, o semplicemente da chi vuole sperimentare con Android su un altro dispositivo.

Tuttavia, è importante notare che l’emulatore Android richiede una certa quantità di risorse del sistema, in particolare CPU e memoria RAM, per funzionare correttamente. Inoltre, le prestazioni dell’emulatore potrebbero non essere paragonabili a quelle di un dispositivo mobile reale, soprattutto se si utilizzano applicazioni che richiedono molte risorse del sistema.

A cosa servono gli emulatori?

Gli emulatori sono programmi che consentono di eseguire software destinato ad un determinato sistema operativo o piattaforma su un’altra piattaforma o sistema operativo.

Gli emulatori sono utili per diversi scopi, ad esempio:

Sviluppo di software: gli sviluppatori utilizzano gli emulatori per testare le loro applicazioni su diverse piattaforme, senza dover disporre di tutti i dispositivi fisici. Giocare a giochi di vecchie generazioni: gli emulatori consentono di giocare a giochi di vecchie generazioni su piattaforme più recenti, ad esempio eseguire giochi per PlayStation 1 su PC o giochi per Nintendo 64 su un dispositivo Android. Eseguire applicazioni non disponibili sulla propria piattaforma: gli emulatori consentono di eseguire applicazioni che non sono disponibili per la piattaforma o il sistema operativo in uso.

In generale, gli emulatori permettono di accedere a software che altrimenti non sarebbero accessibili sulla propria piattaforma o sistema operativo, ampliando le possibilità di utilizzo dei dispositivi.

Come emulare Android su Windows 10?

Nonostante esista un emulatore android online, quelli da scaricare e installare su PC sono i migliori, dato che consentono di scaricare e lanciare app e giochi Android su PC Windows, utilizzando le risorse di quest’ultimo.

Come scaricare l’emulatore Android per PC? A seguire vi riportiamo una lista dei migliori emulatori Android da scaricare GRATIS su PC Windows.

Quale è il miglior emulatore Android per PC? A tale domanda personalmente risponderemmo Bluestacks, il più storico, funzionante ed aggiornato emulatore Android PC, il quale permette di scaricare e installare app e giochi dal Google Play Store oltre che il formato APK.

Il software è completo e compatibile con la maggior parte delle app, potete utilizzare la tastiera, i controller esterni o touchscreen per giocare.Una volta installato ed eseguito potete decidere quanta RAM dedicare, se personalizzare lo sfondo, loggarvi con l’account Google e molto altro ancora.

Ebbene si, esiste un emulatore Android ufficiale di Google per PC, il quale vi permette di eseguire l’ultima versione di Android, tramite uno smartphone virtuale che ricorda il Google PIxel, con tanto di supporto per scaricare applicazioni dal Google Play Store. Il software in questione è l’ideale se volete provare app Android prima di installarle sul vostro dispositivo.

Un altro emulatore Android non ufficiale ma ottimizzato per giocare su PC con tanto di supporto per tastiera e controller è MemuPlay. Consente di scaricare ed eseguire giochi ed app, non è il migliore degli emulatori ma sicuramente è una valida alternativa alla massa, utile sopratutto nel caso in cui non possediate un PC performante.

Una valida alternativa a Bluestacks, ottimizzato al meglio per giocare con Android. L’emulatore in questione funziona su qualsiasi PC e permette di scaricare applicazioni dal Google Play Store, che si tratti di normali app o giochi.



Non è un emulatore conosciuto, tuttavia riesce ad eseguire buona parte dei giochi Android ottimizzati per PC, con tanto di supporto per mouse, tastiera e controller esterni. L’ideale per giocare ai giochi Android su PC. Non è il migliore ma resta pur sempre una buona alternativa, da provare sopratutto su PC meno performanti.

Il miglior emualtore Android sviluppato da Tencent per giocare. Con il programma in questione potrete eseguire Giochi Android come Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, con un set di ottimizzazioni pensate per adeguare il gioco al proprio PC.

L’emulatore android download in cui potreste imbattervi sul web, dato che permette di eseguire Android in finestra, quindi utilizzare altri software simultaneamente, con la possibilità di installare applicazioni che necessitano di permessi di ROOT, ideale per gli smanettoni, con la possibilità di ricevere notifiche e aggiornamenti in tempo reale.

E’ un emulatore Android piuttosto datato e non viene aggiornato da tempo ma permette di eseguire giochi Android su PC che non dispongono di grandi ottimizzazioni o performance. Se avete un vecchio PC, allora questo emulatore Android potrebbe fare al caso vostro.



Emulatore Android GRATI per PC Windows che consente di eseguire qualsiasi app Android su PC Windows scaricandola sia dal Google Play Store che APK. Il software in questione si affida a Virtualbox per emulare il processore ARM dando la sensazione di essere su smartphone o tablet. Consente di falsificare la rilevazione della posizione GPS, ingannando dunque le app che lo necessitano.

E’ un progetto indipendente basato su Android x86. L’emulatore è GRATIS, leggero e stabile, ottimo per giocare e catturare gameplay. Non dispone di certo delle medesime funzionalità del calibro di Bluestacks, ma risulta comunque un ottimo software degno di nota.

L’ultimo emulatore Android per Windows, ma di certo non il meno importante è Genymotion, il quale permette di visualizzare Android con la possibilità di installare giochi e applicazioni varie.

Questa è una lista dei migliori emulatori Android da scaricare GRATIS su PC Windows, con i quali potete eseguire applicazioni e giochi Android, utile nel caso in cui non possediate uno smartphone o tablet Android.

Emulare Android con Windows 11

Per concludere, nel caso non ne siate a conoscenza, con Windows 11 potete emulare Android, utilizzando le App Android su PC tramite il Windows Store, ci teniamo però ad avvisarvi che non potrete scaricare, aggiornare o installare app Android dal Google Play Store, questo perchè Microsoft si affida all’Amazon App Store.

La funzionalità in questioneattualmente è in fase sperimentale, il che significa che potrebbe non essere compatibile con tutte le app Android, oltre a presentare problemi vari, resta comunque una buona soluzione per usare App Android su PC senza emulatore, tramite il menu di avvio del sistema operativo, come fossero normali app Windows 11.

è ancora in fase di sperimentazione, per cui potreste riscontrare problemi di compatibilità o altri, ma risulta comunque una buona soluzione per installare emulatori Android su PC Windows 11, potendo di conseguenza usare app Android normalmente, come fossero App Windows, lanciandole dal menù Start.

L’integrazione di Android in Windows 11 è in arrivo prossimamente per tutti gli utenti. Per ora è accessibile solo per una cerchia ristretta di utenti.

