SSD contro Hard Disk: Quale scegliere e perchè

Se volete acquistare un PC o una nuova memoria, potreste trovarvi di fronte al dilemma SSD o Hard Disk? se naturalmente non siete esperti e quindi non sapete la differenza. Cosa si intende per SSD? SSD è migliore di un Hard Disk? Scopriamolo insieme.

SSD contro Hard Disk: Le differenze

Se vi state chiedendo cosa sono i dischi SSD, la risposta è molto semplice, gli SSD sono dei Solid State Drive, vale a dire dischi allo stato solido, non sono l’evoluzione degli Hard Disk ma una nuova tecnologia che propone capacità simili agli hard disk ma con una maggiore velocità di lettura e scrittura dei file.

In altre parole potete trovare su Amazon ad esempio un Hard Disk da 1TB (tera byte) a 100 euro ed un SSD da 1 TB a 500 euro, naturalmente questo è solo un’esempio, anche se la capienza è la stessa, il costo è decisamente maggiore qualora optiate per un SSD, questo perchè oltre ad offrirvi capienza vi permette di leggere e scrivere file ad una velocità superiore.

Montare un SSD nel proprio PC è estremamente importante, oltre a velocizzare il caricamento del sistema operativo, consente di avere migliori prestazioni in gioco, meno tempo per il trasferimento dei file o svolgimento delle operazioni, contro i normali Hard Disk. Quando si acquista un nuovo computer, è bene quindi accertarsi che monti un SSD, naturalmente maggiore è la capienza e più soldi spenderete rispetto ad un hard disk, ma in compenso avrete molta più velocità.



SSD contro Hard Disk: Componenti

Ora che vi abbiamo dato una infarinatura generale sulla differenza tra SSD e Hard Disk, in termini componentistici, cosa cambia? Gli Hard Disk utilizzano parti meccaniche, testine o piatti di rotazione, ciò li rende meno resistenti a cadute e urti accidentali. Se un disco rigido cade a terra difficilmente potrete recuperarlo. Un SSD invece, e ciò ne giustifica anche il costo, almeno in parte, presenta al suo interno connettori SATA, compatibili con tutte le schede madri di ultima generazione, non avendo parti meccaniche le prestazioni sono migliori oltre ad essere maggiormente resistenti.

Esistono memorie di vario tipo sul mercato, SSD, M.2, SATA e cosi via dicendo, le quali variano in dimensioni, numero di cicli di scrittura, capienza ecc, però sostanzialmente tra Hard Disk o questo tipo di memoria, inutile dire che è sempre ben acquistare memorie veloci, le quali garantiscono maggiore velocità di scrittura e lettura. Naturalmente se il vostro PC lo permette, quindi se la scheda madre è compatibile, potete sempre sostituire Hard Disk con SSD, installare Windows su SSD e quindi velocizzare caricamento sistema operativo.

Se avete un PC piuttosto vecchio potreste non essere in grado di fare questo, ma se state acquistando un nuovo PC o avete un PC recente ma al momento dell’acquisto avete optato per un Hard Disk, allora potete sostituirlo. Come detto il costo di un SSD è alto, considerando che allo stesso prezzo potete ottenere un Hard Disk molto più capiente, ma a discapito della velocità. Dunque dovete decidere se dare priorità alla dimensione o velocità. Anche e sopratutto nel settore videoludico si utilizzano gli SSD o comunque memorie molto veloci, come su PS5 e Xbox Series X oltre che PC Gaming.