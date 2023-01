WordPress: I migliori plugin e come installarli

Oggigiorno chi non ha un sito WordPress o Blog? Se avete creato un portale tramite la piattaforma WordPress, e non intendiamo il WordPress GRATIS ma un sito con dominio a pagamento, allora avete la possibilità di installare nuovi plugin, al fine di aggiungere funzionalità al sito web, per personalizzare il blog. A seguire vogliamo condividere con voi la lista dei migliori plugin WordPress da scaricare GRATIS.

I migliori Plugin WordPress

Ad Inserter: Permette l’inserimento di banner pubblicitari Google Adense , Amazon e così via dicendo, oltre ad esempio banner HTML o testi che si ripetono all’interno di ogni articolo

Ci teniamo inoltre a precisare che un blog WordPress a pagamento necessita di quanto segue per legge:

Creare una pagina per il Disclaimer

Creare una pagina per i Cookie

Personalmente consigliamo di installare Complianz | GDPR/CCPA Cookie Consent per configurare il tutto, in questo modo state in regola ed evitate eventuali problemi. Potete anche copiare i Cookie e Disclaimer altrui, nel caso in cui non siate ferrei sull’argomento, ma naturalmente assicuratevi di modifcare i documenti in questione in base a ciò che proponete sul vostro sito.

Come installare un Plugin su WordPress con Store

Ora che abbiamo stilato la lista dei migliori Plugin WordPress, come fare per installarli? Per vostra fortuna all’interno di WordPress è presente uno Store che permette di scaricare, installare e attivare Plugin, e ci teniamo nuovamente a ribadire che non è possibile aggiungere plugin su WordPress GRATIS, quindi procedete come segue:

Loggatevi nel pannello Admin del vostro Sito Web o Blog Cliccate su Aggiungi Nuovo (sotto Plugin) Digitate nel campo di ricerca il Plugin che volete installare Cliccate su Installa ora Cliccate su Attiva

Come installare un Plugin su WordPress senza Store

Un altro metodo per aggiungere Plugin a WordPress è quello di scaricare, aggiungere, installare e attivare Plugin manualmente, dunque senza ricorrere allo Store interno, come segue:

Loggatevi nel pannello Admin del vostro Sito Web o Blog Cliccate su Aggiungi Nuovo (sotto Plugin) Cliccate su Carica Plugin Cliccate su Scegli file Scegliete il Plugin da installare presente sul PC Cliccate su Installa ora Cliccate su Attiva

Come fare il backup su WordPress per tornare indietro

A volte può capitare che uno o più Plugin per WordPress creino problemi al sito, per questo motivo è altamente consigliato fare un backup del sito prima di procedere. Se avete accesso al vostro FTP assicuratevi di copiare l’intera directory sul vostro PC o altrove, in modo da ripristinare ogni singolo file in caso di problemi, come soluzione alternativa esiste un plugin che permette di tornare indietro ad un vecchio backup WordPress, ossia Updraft Plus – Backup / Ripristino, come detto in precedenza.

Il funzionamento di Updraft Plus – Backup / Ripristino è molto semplice. Una volta scaricato e installato troverete in alto la voce Updraft, tramite il pannello amministrativo, quindi spostate il mouse sulla voce in questione e cliccate su Backup/Ripristino. Cliccate su Esegui Backup e scegliete cosa volere includere, dopo di che cliccate su Esegui Backup, il tempo richiesto per il completamento varia a seconda di ciò che avete scelto e quanti file sono.

Per il ripristino del backup vi basterà recarvi nella stessa schermata, cliccando su Ripristino, situato in basso accanto al backup che avete fatto. Ovviamente la procedura in questione se il sito non funziona diventa obsoleta, per questo consigliamo prima di tutto di fare un backup FTP della cartella del sito sul vostro computer o altrove.

A seguire vi riportiamo il nostro Video Tutorial dove vi illustriamo il funzionamento di ogni Plugin:

