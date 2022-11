Telegram: Come aggiungere e configurare BOT per proteggere un gruppo dallo SPAM

Oggigiorno molti usano Telegram, sopratutto per creare e gestire delle community, attraverso Gruppi e Canali, purtroppo però quando una community cresce, attira a se anche utenti e Bot Spam, come proteggersi? Quest’oggi vi illustriamo alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili, per avere una community sana e sicura.

I migliori Bot per proteggersi dallo Spam su Telegram

Su Telegram è possibile usare Bot di ogni sorta, utili sopratutto se si possiede un gruppo o canale, tra questi vi sono Security, VoIP Lockers e Group Help, 3 Bot da non sottovalutare, indispensabili per proteggersi dallo SPAM.

Come aggiungere Bot su Telegram? Prima di tutto bisogna aggiungerli al proprio gruppo Telegram dandogli i permessi di amministrazione, quindi procedete come segue:

Andate nel gruppo Telegram Cliccate sui tre puntini in alto a destra Cliccate su Gestisci Gruppo Cliccate su Amministratori Cliccate su Aggiungi amministratore Digitate voiplockersbot, GHSecurity2Bot e GroupHelpOfficialClone5Bot Cliccate sul nome di ciascun bot Cliccate su Chiudi e poi su Salva

Ora che i Bot sono Admin nei gruppi Telegram potete usarli, quindi digitate il nome del bot nella ricerca e cliccate poi sul Bot per aprire la conservazione privata, quindi digitate /start

Come configurare e usare i Bot su Telegram

Una volta aggiunti i Bot su Telegram dovete configurarli, quindi dopo il comando indicato per startarli procedete come segue.

Group Help

Cliccate su Menu o digitate /settings, a questo punto comparirà un menu dove potrete impostare il Regolamento, il messaggio di Benvenuto, la verifica Captcha, l’Anti-Flood e Spam, il blocco Porno, avvisi, blocco Link, cancellare specifici messaggi, bloccare media oppure su altro consultare il log del canale, aggiungere e rimuovere parole bandite, impostare controlli modifica, gestire i membri, impostare la lunghezza dei messaggi e così via dicendo, spetterà a voi dunque decidere cosa permettere o impedire nel vostro gruppo.

Questo Bot è indispensabile se volete ad esempio censure il gruppo da parole oscene, link, media o altro, vanta una lunga serie di opzioni per personalizzare l’esperienza al meglio, rendendo il vostro gruppo un luogo sicuro. Potete decidere se bannare utenti, kickare utenti, mutare utenti o semplicemente cancellare messaggi senza infliggere alcuna penalizzazione, potete proteggere il gruppo dai Bot, tramite per l’appunto la verifica dell’identità prima di scrivere con ban entro pochi minuti, se avete intenzione di creare gruppo Telegram, questo bot è molto importante.

Voip Lockers

Nel vostro gruppo scrivete /dashboard, vedrete comparire un menu da dove potete impostare protezioni e punizioni, quindi decidere se attivare o meno blacklist, verifica inline, verifica via messaggi e verifica Web, impostando ban, kick o avvisi in caso di violazioni. Il Bot in questione a differenza del precedente va settato e utilizzato all’interno del gruppo dove vi trovate e siete admin.

GHSecurity2Bot invece è un Bot di Group Help, indispensabile per il funzionamento di quest’ultimo, non ha comandi, dato che viene gestito appunto da Group Help. Naturalmente gli utenti del gruppo non vedranno le vostre attività amministrative, però visualizzeranno i comandi che digiterete, per eliminarli potrete affidarvi a Group Help.

Anche questo Bot è molto importante, se volete proteggere il gruppo Telegram dai Bot, dato che aggiunge ulteriori controlli di sicurezza per evitare che i Bot spammino messaggi pubblicitari, dunque se questi non conferemeranno la loro identità attraverso le opportune verifiche, non potranno scrivere nel gruppo e verranno bannati, mutati o kickati, a seconda delle vostre preferenze. I due Bot di cui vi abbiamo parlato vanno a braccetto.

Come bloccare la copia e condivisione dei contenuti

Se invece volete semplicemente impedire la copia e condivisione dei contenuti postati, potete farlo da Telegram stesso, senza dunque installare, configurare e usare Bot,quindi procedendo come segue:

Andate nel vostro Gruppo Cliccate sull’icona dei tre puntini in alto a destra Cliccate su Gestisci Gruppo Cliccate su Pubblico a Tipo di gruppo Cliccate su Vieta salvataggio contenuti Cliccate su Salva e di nuovo su Salva

Ovviamente in questo caso anche voi non potrete salvare o condividere contenuti, nonostante siate amministratori. Tenete bene a mente però che ciò implicherà l’impossibilità di condividere contenuti oltre a non poterli copiare, di conseguenza avrete meno visibilità.

