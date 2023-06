Blocco Condivisione Netflix? Ecco la soluzione

Nel mondo dello streaming, l’account condiviso su Netflix è stato a lungo un trucco popolare per risparmiare qualche soldo sull’abbonamento. Tuttavia, recentemente Netflix ha introdotto un blocco sulla condivisione degli account, lasciando molti utenti con un aumento del prezzo da affrontare. Ma c’è una soluzione alternativa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui guardiamo i nostri show preferiti. Sky, in collaborazione con Netflix, ha lanciato un’offerta irresistibile che cambia completamente le carte in tavola.

Soluzione per il blocco condivisione di Netflix

Il paradosso del blocco alla condivisione: Molti utenti hanno apprezzato la possibilità di condividere le proprie password con amici e familiari su Netflix, rendendo l’abbonamento più conveniente. Tuttavia, l’introduzione del blocco alla condivisione ha portato a un incremento del prezzo dell’abbonamento e a una frustrazione diffusa tra gli utenti. Molti si sono trovati a dover pagare un extra di 4,99 euro al mese per aggiungere “membri extra” e continuare a condividere le password. Un cambiamento che ha spinto molti a cercare alternative più convenienti.

L’alternativa rivoluzionaria di Sky e Netflix: Sky, una delle principali società di telecomunicazioni e intrattenimento, ha colto l’opportunità di questa situazione e ha lanciato un’offerta che potrebbe rivoluzionare il mercato dello streaming. L’offerta Sky TV + Netflix è stata progettata per offrire agli utenti un accesso economico alla piattaforma di streaming più popolare al mondo, senza costi extra rispetto agli abbonamenti Sky tradizionali.

Dettagli delle offerte: La promozione attuale di Sky permette agli utenti di scegliere tra tre piani d’abbonamento. Il primo piano, denominato “Sky TV + Netflix (piano Base)“, è disponibile al costo di soli 14,90 euro al mese. Questo pacchetto offre un accesso completo a entrambe le piattaforme di streaming, senza costi aggiuntivi per la condivisione dell’account.

Inoltre, Sky offre anche due pacchetti aggiuntivi che includono vantaggi extra. Il secondo piano, chiamato “Sky TV + Netflix (piano Standard) + Sky Cinema + Paramount Plus“, costa 19,90 euro al mese e include anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Il terzo piano, denominato “Sky TV + Netflix (piano Base) + Sky Sport“, costa 24,90 euro al mese e include anch’esso un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Entrambi questi pacchetti offrono una vasta gamma di contenuti, combinando i migliori show e film di Netflix con l’ampia selezione di Sky Cinema e Sky Sport.

