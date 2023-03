Che cos’è e come funziona Bing Image Creator

Cos’è Bing Image Creator? Si tratta di un servizio di Microsoft che permette di creare immagini con l’intelligenza artificale, partendo da una descrizione testuale.

L’intelligenza artificiale sta spopolando in quest’ultimo periodo nella ricerca web, tra le più utilizzate vi è indubbiamente ChatGPT. Microsoft ha annunciato e rilasciato caratteristiche che si integrano al chatbot di Google.

Bing Image Creator di Microsoft implementa un algoritmo sviluppato da OpenAI, il quale permett edi generare immagini originali partendo da una descrizione testuale.

Bing Image Creator: come funziona

Bing Image Creator è un ecosistema del motore di ricerca Microsoft Bing, disponibile per ora solo ad una cerchia ristretta di utenza ma che successivamente sarà disponibile per tutti.

Il funzionamento di Image Creator è molto semplice, inserendo la descrizione (in inglese per ora), l’immagine viene generata, con la possibilità di aggiungere maggiori specifiche come lo stile da utilizzare.

L’algoritmo disegna quanto descritto creando un’immagine delle dimensioni di 1024 x 1024 pixel. Bing Image Creator non permette la modifica delle foto ottenute ma possono essere salvate ed editate esternamente.

Ci teniamo a precisare che ogni fotogramma realizzato dispone di una piccola filigrana, la quale indica che il progetto è stato realizzato con l’intelligenza artificiale di Bing. Non è tutto, il funzionamento è limitato, il sistema non permette di creare qualsiasi immagine, in modo da non violare gli standard di Bing.

La versione di prova permette di inserire solo la descrizione o generare immagini con il Sorprendimi, utilizzabile fino ad un massimo di 10 volte.

Come provare Bing Image Creator

La domanda a questo punto sorge spontanea, come provare Bing Image Creeator? La preview è disponibile sull’apposita pagina e permette a tutti di accedervi, inoltre tale funzionalità è integrata in Bing e Microsoft Edge su Desktop e Mobile.

Per usare Bing Image Creator avrete bisogno di un account Microsoft esistente o creare un account da zero. Come anticipato inoltre Bing Image Creator è disponibile solo in inglese.

