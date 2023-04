Come fare sondaggi su WhatsApp da iPhone, Android, PC e Mac

WhatsApp non offre nativamente la possibilità di creare sondaggi, ma esistono alcuni modi per farlo attraverso l’utilizzo di alcune applicazioni esterne o siti web.

Come si fa un sondaggio WhatsApp?

Vediamo come fare su diversi dispositivi.

Su iPhone:

Apri il browser Safari e accedi al sito web “Poll for WhatsApp”. Clicca su “Create a Poll” e inserisci la tua domanda e le opzioni di risposta. Clicca su “Create Poll” e copia il link del sondaggio creato. Incolla il link nel messaggio di WhatsApp che vuoi inviare ai partecipanti del sondaggio.

Su Android:

Scarica l’app “Polls for WhatsApp” dal Google Play Store. Crea il tuo sondaggio inserendo la domanda e le opzioni di risposta. Clicca su “Share” e seleziona “WhatsApp” come opzione di condivisione. Seleziona i contatti o i gruppi a cui vuoi inviare il sondaggio e invia il messaggio.

Su PC e Mac:

Accedi al sito web “Polls for WhatsApp” dal tuo browser. Crea il tuo sondaggio inserendo la domanda e le opzioni di risposta. Clicca su “Create Poll” e copia il link del sondaggio creato. Incolla il link nel messaggio di WhatsApp che vuoi inviare ai partecipanti del sondaggio.

È importante notare che i sondaggi creati in questo modo non sono ufficiali e non sono supportati da WhatsApp. Tuttavia, possono essere utili per creare rapidamente un sondaggio e condividerlo con i tuoi contatti.

Come fare sondaggio su WhatsApp iPhone?

Per fare un sondaggio su WhatsApp da un iPhone, puoi utilizzare un’applicazione terza parte come “Polls for WhatsApp” disponibile sull’App Store. Segui questi passaggi:

Scarica e installa l’app Polls for WhatsApp dal tuo App Store. Apri l’app e crea un nuovo sondaggio. Scrivi la tua domanda e le possibili risposte. Aggiungi un’immagine o un’etichetta facoltativa per personalizzare il tuo sondaggio. Tocca “Crea” per creare il sondaggio. Condividi il sondaggio con i tuoi contatti su WhatsApp toccando “Condividi sondaggio”. Seleziona “WhatsApp” dalla lista di opzioni di condivisione e seleziona il contatto o il gruppo a cui desideri inviare il sondaggio. Tocca “Invia”.

Una volta inviato, i partecipanti al sondaggio potranno selezionare una delle risposte proposte e visualizzare il risultato del sondaggio in tempo reale.

Come fare un sondaggio su WhatsApp su Android?

Ecco i passi per creare un sondaggio su WhatsApp su Android:

Apri WhatsApp sul tuo dispositivo Android. Tocca il pulsante “nuova chat” per avviare una nuova conversazione. Scegli un contatto o un gruppo con cui vuoi condividere il sondaggio. Tocca l’icona dell’allegato (il clip) e scegli “Sondaggio”. Scrivi la domanda del sondaggio nella casella di testo “Scrivi la tua domanda”. Scrivi le opzioni di risposta nella casella “Aggiungi opzione” e tocca il segno più per aggiungerne altre. Se vuoi, puoi scegliere un’opzione predefinita per limitare il numero di risposte per utente o nascondere i risultati del sondaggio fino alla fine. Tocca il pulsante “Invia” per condividere il sondaggio con il contatto o il gruppo selezionato.

I partecipanti potranno quindi rispondere selezionando una delle opzioni fornite. Una volta che abbastanza persone hanno risposto, puoi visualizzare i risultati del sondaggio premendo sulla domanda del sondaggio nella chat.

Perché non posso fare sondaggi su WhatsApp?

Potresti non essere in grado di fare sondaggi su WhatsApp per alcune ragioni, tra cui:

Versione obsoleta di WhatsApp: se stai utilizzando una vecchia versione di WhatsApp, potrebbe non essere supportata la funzione sondaggio. Assicurati di avere l’ultima versione di WhatsApp installata sul tuo dispositivo. Non hai accesso alla funzione sondaggio: la funzione sondaggio potrebbe non essere ancora disponibile nella tua area geografica o potrebbe non essere ancora stata implementata per tutti gli utenti di WhatsApp. Errore nell’installazione dell’applicazione: potresti avere un problema con l’installazione dell’applicazione, il che potrebbe causare problemi nel suo funzionamento e impedire la creazione di sondaggi. Problemi con l’account: potresti avere un problema con il tuo account WhatsApp, il che potrebbe impedirti di utilizzare tutte le sue funzionalità, incluso il sondaggio. Assicurati di avere un account attivo e correttamente configurato. Problemi con il dispositivo: potrebbe esserci un problema con il tuo dispositivo che impedisce la creazione di sondaggi. Prova a riavviare il dispositivo o a utilizzare un altro dispositivo per creare il sondaggio.

Se dopo aver verificato questi aspetti non riesci ancora a creare un sondaggio su WhatsApp, potresti dover contattare il supporto tecnico di WhatsApp per ulteriore assistenza.

