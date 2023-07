Come farsi leggere i testi da Siri su iOS 17

iOS 17 introdurrà una nuova funzionalità che consentirà a Siri di leggere ad alta voce i contenuti aperti in Safari. Questo servizio è molto utile per ascoltare articoli, pagine web e altri testi senza doverli leggere manualmente. Tuttavia, per accedere a questa funzione, dovrai assicurarti di soddisfare alcuni requisiti, come la presenza dell’opzione “Reader disponibile” nella barra dell’indirizzo di Safari. Ecco come utilizzare questa funzione.

Come usare Siri per la lettura dei testi su iOS 17

Assicurati di avere iOS 17 installato: Prima di tutto, assicurati di aver installato iOS 17 sul tuo dispositivo Apple. Verifica se è disponibile un aggiornamento andando su “Impostazioni” > “Generali” > “Aggiornamento software“. Abilita l’opzione “Reader disponibile” in Safari: Apri l’app Safari sul tuo dispositivo e visita un sito web con un articolo o un contenuto testuale.

Nella barra dell’indirizzo di Safari, cerca l’indicazione “Reader disponibile“. Se è presente, vedrai un’icona di un documento sulla sinistra. Tocca questa icona “Reader disponibile” per attivare la visualizzazione di lettura semplificata. Opzionale: Usa l’opzione “Mostra lettore“: Se il sito web supporta la visualizzazione di lettura semplificata, potresti vedere anche l’opzione “Mostra lettore” rappresentata dall’icona “aA”. Tocca quest’icona se desideri attivare la visualizzazione di lettura semplificata. Utilizza Siri per la lettura ad alta voce: Una volta attivata la visualizzazione di lettura semplificata, puoi accedere alla funzione di lettura ad alta voce utilizzando Siri .

. Tieni premuto il pulsante laterale (o attiva Siri con la tua parola d’ordine) e quindi chiedi a Siri di “leggere” o “leggimi questo”.

di “leggere” o “leggimi questo”. Siri inizierà a leggere ad alta voce il testo presente nella visualizzazione di lettura semplificata di Safari.

Nota: Al momento, non è chiaro quali lingue saranno supportate per questa funzione. Dovremo attendere ulteriori informazioni da Apple per sapere quali lingue saranno disponibili.

Ricorda che questa funzionalità è progettata per semplificare l’esperienza di lettura e consentire una maggiore accessibilità per gli utenti.

