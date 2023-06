Se vi considerate tra gli utenti più avvezzi all’uso del computer, sicuramente non potete aspettare di provare la nuova funzionalità di chiusura rapida delle app su Windows 11. Questa caratteristica innovativa consente di accedere a un comando veloce direttamente dalla barra delle applicazioni.

D’altro canto, se siete qui per scoprire come chiudere un’applicazione che si rifiuta categoricamente di farlo da sola, indipendentemente dal motivo, siete nel posto giusto.

Come forzare la chiusura delle app su Windows 11

A volte può capitare che un’app smetta semplicemente di rispondere, oppure vi rendete conto durante il caricamento che non ne avete più bisogno e desiderate chiuderla senza perdere tempo. In ogni caso, le motivazioni possono essere molteplici e variegate. L’obiettivo, tuttavia, rimane lo stesso: forzare la chiusura dell’applicazione quando il comando “chiudi” non è disponibile o non produce alcun effetto.

In realtà, esistono due metodi per ottenere questo risultato. Il primo metodo è più tradizionale e richiede un approccio più dettagliato, ma garantisce una soluzione efficace al 100%. Si tratta di utilizzare la “Gestione Attività“. Per aprire questo utile strumento di controllo, è sufficiente fare clic destro sul pulsante Start. Nel caso non lo abbiate mai utilizzato in precedenza, sarà necessario selezionare l’opzione “Più dettagli” per visualizzare tutti i comandi e successivamente accertarsi di trovarsi nella scheda “Processi”. All’interno della lista, individuate il processo associato all’applicazione che desiderate chiudere e, dopo averlo selezionato con un semplice clic, cliccate sul comando “Termina Attività” in basso a destra. In alternativa, potete ottenere lo stesso risultato selezionando il processo con il clic destro e utilizzando il menu a comparsa.

Il secondo metodo è più “universale”, per così dire, ma anche il più rapido. Si tratta di una scorciatoia da tastiera. Quando l’applicazione che volete chiudere è in primo piano, basterà premere contemporaneamente i tasti “Alt + F4” sulla tastiera. Dovrete fare attenzione, nel caso siate su un notebook e i comandi delle funzioni siano evidenziati in blu, a premere anche il tasto “Fn”. Questa combinazione potrebbe non funzionare con tutti i processi, ma in tal caso potete sempre ricorrere alla “Gestione Attività”.

Oltre all’aggiunta del comando “Forza chiusura” sulla barra delle applicazioni, a Redmond si è lavorato duramente nell’ultimo anno per migliorare passo dopo passo l’esperienza del sistema operativo proprietario. Si dice che finalmente sia arrivato il momento del supporto nativo ai file RAR su Windows 11!

