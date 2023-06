Come giocare al Gioco del Dinosauro di Chrome: Un’avventura preistorica

Immagina di trovarti in un treno o su un aereo, con il tuo laptop o dispositivo mobile in mano, impegnato nel tuo lavoro o nel tuo passatempo preferito. Improvvisamente, però, la connessione a Internet si spegne e ti ritrovi isolato dal mondo digitale. Che cosa fai in quel terribile frangente? Beh, fortunatamente Google ha pensato anche a questa eventualità e ha nascosto un gioiello all’interno del suo browser Chrome: il gioco del dinosauro.

Esplorando l’era preistorica del gioco del dinosauro di Chrome

Ma andiamo con ordine. Quando utilizzi Chrome e per qualche motivo non sei connesso a Internet, compare una pagina di avviso con un’icona di un dinosauro. Quello che potresti non sapere è che questa brutta pagina può essere trasformata in un’esperienza di gioco coinvolgente. E il bello è che puoi persino giocarci quando sei online. Ecco come attivare il gioco del dinosauro in Chrome:

Nella barra degli indirizzi, digita chrome://dino. Premi Invio. Premi la Barra Spaziatrice per avviare il gioco.

A questo punto, ti troverai catapultato in un mondo preistorico, con un terreno desertico che si estende all’infinito. Il tuo compito è guidare il simpatico dinosauro protagonista del gioco e farlo saltare sopra gli ostacoli che gli si presentano davanti. Utilizza la freccia verso l’alto per farlo saltare in aria e la freccia verso il basso per farlo abbassare e schivare gli ostacoli aerei.

L’obiettivo principale del gioco è sopravvivere il più a lungo possibile, cercando di accumulare il punteggio più alto. Ovviamente, se il tuo dinosauro urta contro un uccello o un cactus, sarà la fine del gioco e dovrai ricominciare da capo.

Ma cosa rende davvero originale questo gioco del dinosauro? Innanzitutto, è stato sviluppato da Sebastien Gabriel, uno dei talentuosi sviluppatori di Chrome. Lo stile scelto per il gioco è quello di un’arte pixelata, che richiama le illustrazioni di errore del browser di Google. Un tocco di nostalgia che ci fa viaggiare indietro nel tempo, quando i videogiochi avevano grafiche semplici ma affascinanti.

Inoltre, il gioco del dinosauro porta con sé un’interessante curiosità. Il suo nome in codice originale era “Progetto Bolan”, un omaggio a Marc Bolan, il carismatico leader dei “T-Rex“, una leggendaria band rock degli anni ’70. Quindi, mentre giochi e fai saltare il tuo dinosauro virtuale, pensa a quanto possa essere affascinante il connubio tra tecnologia moderna e richiami al passato.

Google ha dichiarato che questo arcade può “durare fino a 17 milioni di anni”. Una dichiarazione audace che suscita curiosità e invita i giocatori più avventurosi a mettere alla prova le proprie abilità per vedere fino a che punto possono arrivare.

Quindi, la prossima volta che ti troverai in un viaggio senza connessione a Internet, non temere! Con il gioco del dinosauro di Chrome, potrai intrattenerti e sfidare te stesso a sopravvivere il più a lungo possibile. E chissà, potresti anche scoprire un nuovo record di longevità nel mondo preistorico virtuale.

