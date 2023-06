Come inviare e revocare la posizione su WhatsApp

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, che ti consente di comunicare con i tuoi contatti in modo rapido e conveniente. Oltre alle funzionalità di messaggistica tradizionale, WhatsApp offre anche la possibilità di condividere la tua posizione con i contatti. Questa funzionalità è estremamente utile per farti trovare o per monitorare gli spostamenti in tempo reale.

In questa guida, ti forniremo istruzioni dettagliate su come inviare e revocare la tua posizione precisa su WhatsApp utilizzando sia dispositivi iPhone che smartphone Android. Ti guideremo attraverso i passaggi necessari per abilitare il GPS sul tuo dispositivo e ti mostreremo come inviare la tua posizione attuale o le indicazioni per un luogo specifico. Inoltre, ti spiegheremo come condividere la tua posizione in tempo reale e come interrompere la condivisione quando desideri.

Che tu voglia incontrare i tuoi amici in un luogo affollato o semplicemente condividere la tua posizione per motivi pratici, questa guida ti aiuterà a sfruttare appieno la funzione di condivisione della posizione su WhatsApp. Quindi, prepara il tuo dispositivo e segui i passaggi che ti forniremo per inviare la tua posizione precisa in modo semplice e sicuro.

Prima di poter condividere la tua posizione precisa su WhatsApp, assicurati di avere abilitato il GPS sul tuo dispositivo. Ecco come farlo:

Abilitare il GPS su iPhone

Sblocca il tuo iPhone, se necessario. Tocca l’icona delle Impostazioni, rappresentata da un ingranaggio. Scorri verso il basso e seleziona la voce “Privacy”. Tocca “Localizzazione”. Assicurati che l’interruttore accanto a “Localizzazione” sia attivato (di colore verde). Scorri verso il basso e cerca l’app di WhatsApp nell’elenco. Tocca l’app di WhatsApp e seleziona l’opzione “Mentre usi l’app” o “Sempre” per consentire l’accesso alla tua posizione. Assicurati che l’interruttore accanto a “Posizione esatta” sia attivato (di colore verde) per migliorare la precisione della posizione che invii.

Abilitare il GPS su Android

Sblocca il tuo smartphone Android, se necessario. Tocca l’icona delle Impostazioni, rappresentata da un’ingranaggio. Scorri verso il basso e seleziona la voce “Servizi di localizzazione” o “Posizione”. Assicurati che l’interruttore accanto a “Accedi alla mia posizione” sia attivato (di colore blu). Cerca l’app di WhatsApp nell’elenco delle app e toccala. Seleziona l’opzione “Consenti solo mentre usi l’app” per consentire l’accesso alla tua posizione solo quando utilizzi WhatsApp.

Ora che hai abilitato il GPS sul tuo dispositivo, sei pronto per inviare la tua posizione precisa attraverso WhatsApp.

Come inviare la posizione su WhatsApp: iPhone

Segui questi passaggi per inviare la tua posizione precisa su WhatsApp utilizzando un iPhone:

Apri l’app di WhatsApp toccando l’icona dell’app sul tuo schermo. Nella schermata delle chat, individua la conversazione con la persona con cui desideri condividere la tua posizione e toccala per aprirla. Tocca l’icona “+” situata in basso a sinistra dello schermo. Seleziona l’opzione “Posizione” dalla lista delle opzioni disponibili. Puoi scegliere di inviare la tua posizione attuale toccando l’opzione “Invia la tua posizione attuale”. Oppure, se desideri inviare le indicazioni per un luogo specifico, puoi cercarlo utilizzando la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo. In alternativa, puoi anche selezionare l’opzione “Invia la posizione in tempo reale” toccando l’icona dell’aeroplanino. Prima di inviare, potrai scegliere la durata della condivisione della posizione in tempo reale, tra 15 minuti, 1 ora o 8 ore.

Come inviare la posizione su WhatsApp: smartphone Android

Ecco come inviare la tua posizione precisa su WhatsApp utilizzando uno smartphone Android:

Apri l’app di WhatsApp toccando l’icona dell’app sul tuo schermo. Nella schermata delle chat, individua la conversazione con la persona con cui desideri condividere la tua posizione e toccala per aprirla. Tocca l’icona a forma di graffetta situata in basso a destra dello schermo. Seleziona l’opzione “Posizione” dalla lista delle opzioni disponibili. Qui potrai anche capire quali app hanno accesso alla posizione. Puoi scegliere di inviare la tua posizione attuale toccando l’opzione “Posizione attuale”. Se invece preferisci inviare le indicazioni per un luogo specifico, puoi cercarlo utilizzando la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo. Se desideri inviare la posizione in tempo reale, tocca l’opzione corrispondente. Prima di inviare, potrai selezionare la durata della condivisione della posizione in tempo reale tra 15 minuti, 1 ora o 8 ore.

Come interrompere la condivisione della posizione su WhatsApp:

Condividere la propria posizione su WhatsApp può essere utile in qualsiasi momento, ma farlo scaricherà la batteria del tuo smartphone.

Se hai condiviso la tua posizione in tempo reale su WhatsApp e desideri interrompere la condivisione prima che scada il tempo selezionato, segui questi passaggi:

Apri l’app di WhatsApp sul tuo dispositivo. Nella schermata delle chat, individua la conversazione con la persona a cui hai condiviso la posizione in tempo reale e toccala per aprirla. Cerca la mappa che mostra la tua posizione. Tocca l’opzione “Interrompi condivisione” che si trova sotto la mappa. Nella finestra di conferma che appare, tocca “Interrompi” per interrompere immediatamente la condivisione della posizione.

Seguendo questi passaggi, potrai interrompere la condivisione della tua posizione su WhatsApp in modo semplice e rapido.

