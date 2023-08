Come modificare le dimensioni del testo su WhatsApp per PC Windows

In questa guida, vi mostreremo come ingrandire o rimpicciolire il testo su WhatsApp in versione app per desktop. La procedura è semplice e vi permetterà di personalizzare l’esperienza di utilizzo dell’app secondo le vostre preferenze.

Aprire le impostazioni di WhatsApp per PC Windows

Avviate l’applicazione WhatsApp per PC Windows sul vostro computer. Una volta aperta l’app, cercate l’icona a forma di ingranaggio, che di solito si trova in basso a sinistra nell’interfaccia del software, e cliccate su di essa per accedere al menu delle impostazioni.

Trovare l’opzione “Personalizzazione”

All’interno del menu delle impostazioni, scorrete verso il basso fino a trovare l’opzione “Personalizzazione” e cliccateci sopra.

Modificare la dimensione del testo

Una volta all’interno della sezione “Personalizzazione”, cercate l’opzione “Dimensione testo” o “Text size” se la lingua dell’applicazione è impostata in inglese. Di default, questa impostazione è impostata al 100%, che rappresenta la dimensione consigliata per gli utenti medi. Per ingrandire o rimpicciolire il testo, utilizzate il menu a tendina che si aprirà cliccando sulla percentuale di ingrandimento. Aumentando la percentuale, il testo diventerà più grande, mentre diminuendo la percentuale, il testo si rimpicciolirà. Provate diverse impostazioni finché non trovate la dimensione del testo più adatta alle vostre preferenze.

Salvare le modifiche

Una volta selezionata la dimensione del testo desiderata, assicuratevi di salvare le modifiche cliccando su “Salva” o su “Applica”, se disponibile. Le modifiche apportate alla dimensione del testo entreranno immediatamente in vigore.

Modificare le dimensioni del testo su WhatsApp per PC Windows è un’operazione semplice che può essere eseguita attraverso le impostazioni dell’app. Utilizzando questa guida, potrete personalizzare la dimensione del testo secondo le vostre preferenze, rendendo l’esperienza di utilizzo di WhatsApp ancora più confortevole.

Tenete presente che al momento, questa funzione potrebbe essere disponibile solo nelle versioni beta dell’app per PC Windows, quindi potrebbe non essere ancora accessibile nella versione stabile per tutti i dispositivi. Assicuratevi di avere la versione più recente dell’app per sfruttare tutte le funzionalità più aggiornate. Buona personalizzazione del testo e buon utilizzo di WhatsApp sul vostro PC Windows!

