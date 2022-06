Come scaricare tutti i Google Font online su WordPress in pochi secondi

Se avete un blog o sito web WordPress potrebbe tornarvi utile scaricare tutti i Google Font Online, ci sono tanti metodi per farlo, quello che vedremo oggi consente di scaricare tutti i font in 30 secondi, ciò è possibile grazie ad un plugin da installare manualmente sul vostro sito o blog WordPress. Avere a disposizione tutti i Google Font Online su WordPress significa poter beneficiare di una lunga serie di caratteri tipografici per il proprio blog o sito.

Come scaricare i Google Font Online su WordPress

Se stai leggendo questa guida sicuramente saprai cos’è Google Font e dove trovare i Google Font Online per WordPress, ma nel caso in cui ti stai chiedendo quali sono, come scaricare tutti i Google Font Online, allora sei nel posto giusto.

Prima di procedere vogliamo rispondere alla domanda cos’è Google Font per WordPress e perchè è importante? Il sito ufficiale di Google offre una vasta selezione di caratteri tipografici gratuiti per ottimizzare il sito web al meglio, una libreria di font professionali e alla portata di tutti.

La raccolta in questione possono tornarvi utili in svariate circostanze, oltre a rendere il vostro blog o sito web il più leggibile possibile. Quanti sono i Google Font Online per WordPress? La risposta a questa domanda vi stupirà, se volete scaricare tutti i Google Font Online preparatevi perchè sono più di 900, naturalmente con licenza libera e di conseguenza la possibilità di scaricare font Gratis tramite la piattaforma fonts.google.com.

Una volta scaricati i Font Online Google possono essere usati su WordPress o altrove. Troverete i Font più disparati come Serif, Sans Serif, Display e Monospace, categorie pensate per soddisfare le esigenze di molti. Fatta questa doverosa premessa vediamo come scaricare tutti i Font Google Online GRATIS. Come anticipato vi basterà ricorrere ad un plugin da installare su WordPress, il suo nome è Easy Google Fonts, e può essere cercato, scaricato e installato dal pannello amministrazione di WordPress, andando su Plugin e scrivendo il corrispondente nome, dopo di che cliccando su Scarica e poi Attiva.

Fatto questo andate su aspetto, sempre tramite il menù amministrazione di WordPress e poi su personalizza, troverete la voce Typography, da qui potrete scegliere il carattere preferito e personalizzare aspetto e stile. Attraverso un’opzione chiamata font family avrete la possibilità di accedere a più di cento Google Font Online con i vari standard. Comodo non trovate? Ovviamente nel caso in cui vogliate disinstallare i Google Font Online su WordPress vi basterà recarvi sempre su Plugin, cliccando poi su Disinstalla sotto il plugin interessato o disattiva e poi disinstalla.