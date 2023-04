Cos’è il WPS? Come funziona nelle connessioni WiFi?

WPS è l’acronimo di Wi-Fi Protected Setup, una tecnologia sviluppata per semplificare la configurazione delle reti wireless protette. In pratica, il WPS consente di connettere facilmente dispositivi alla rete Wi-Fi senza dover inserire la password di accesso.

Il WPS funziona creando un’associazione tra il router e il dispositivo da connettere, utilizzando un codice PIN o il pulsante di connessione WPS presente sul router. In questo modo, il dispositivo può connettersi automaticamente alla rete Wi-Fi senza dover digitare la password.

Il WPS è stato introdotto per semplificare la procedura di connessione dei dispositivi alla rete Wi-Fi, ma può presentare alcune vulnerabilità di sicurezza. Ad esempio, l’utilizzo del codice PIN per l’associazione può essere facilmente attaccato da hacker con tecniche brute-force, mentre il pulsante WPS sul router potrebbe consentire a un utente non autorizzato di accedere alla rete senza conoscere la password. Per questo motivo, il WPS è stato in alcuni casi disabilitato o sostituito da soluzioni di sicurezza più avanzate, come il WPA2 e il WPA3.

Come collegare il Wi-Fi con WPS?

Per connettere un dispositivo alla rete Wi-Fi utilizzando il WPS, segui questi passaggi:

Assicurati che il tuo router supporti la tecnologia WPS e che sia attivata. Abilita il WPS sul dispositivo che vuoi connettere alla rete Wi-Fi. Di solito, puoi fare ciò tramite le impostazioni Wi-Fi del dispositivo. Seleziona la rete Wi-Fi che desideri connettere e poi fai clic sul pulsante WPS. Premi il pulsante WPS sul router. Il pulsante può essere contrassegnato con l’etichetta “WPS” o con un’icona simile. Attendi che il router e il dispositivo si connettano automaticamente alla rete Wi-Fi. Questo processo dovrebbe richiedere solo pochi secondi. Verifica che il dispositivo sia stato correttamente connesso alla rete Wi-Fi. Se la connessione ha avuto successo, il dispositivo dovrebbe visualizzare l’icona Wi-Fi sullo schermo e potresti essere in grado di navigare in Internet.

Si noti che la procedura per attivare il WPS e connettere i dispositivi alla rete Wi-Fi può variare leggermente a seconda del modello del router e del dispositivo utilizzato. Inoltre, ricorda che l’utilizzo del WPS potrebbe presentare alcune vulnerabilità di sicurezza, quindi assicurati di utilizzare una password Wi-Fi sicura e di non condividere il codice PIN del router con persone non autorizzate.

Come capire se il WPS è attivo?

Per verificare se il WPS è attivo sul router, segui questi passaggi:

Accedi all’interfaccia di amministrazione del router. Per farlo, apri un browser web e digita l’indirizzo IP del router nella barra degli indirizzi. L’indirizzo IP del router può essere stampato sul manuale del router o sulla parte inferiore del dispositivo stesso. Inserisci le credenziali di accesso per il router. Di solito, il nome utente e la password predefiniti sono indicati sul manuale del router o sulla parte inferiore del dispositivo. Se hai modificato queste credenziali in passato, utilizza quelle aggiornate. Cerca l’opzione WPS nelle impostazioni del router. L’opzione WPS potrebbe essere situata in diverse posizioni, a seconda del modello del router e dell’interfaccia utente utilizzata. In alcuni casi, l’opzione WPS potrebbe essere presente in una sezione di sicurezza o di connessione Wi-Fi. In altri casi, potrebbe essere disponibile come opzione separata. Verifica lo stato del WPS. Se il WPS è attivo, dovresti vedere un’opzione per disattivare o attivare questa funzionalità. In alcuni casi, il router potrebbe visualizzare anche un pulsante WPS sul pannello di controllo, che ti consente di attivare o disattivare la funzionalità WPS in modo rapido.

Se non riesci a trovare l’opzione WPS nelle impostazioni del router, potrebbe essere necessario consultare il manuale del dispositivo o contattare il produttore per ottenere assistenza. Inoltre, ricorda che l’utilizzo del WPS potrebbe presentare alcune vulnerabilità di sicurezza, pertanto verifica sempre di utilizzare una password Wi-Fi sicura e di proteggere il tuo network contro possibili attacchi.

Dove si trova il codice WPS?

Il codice WPS può essere trovato in diversi modi, a seconda del dispositivo che stai cercando di connettere alla rete Wi-Fi.

Se stai cercando di connettere un dispositivo al router utilizzando il metodo del codice PIN, il codice WPS dovrebbe essere indicato sul dispositivo stesso. Ad esempio, potrebbe essere stampato sulla parte inferiore di un adattatore wireless USB o sul retro di un router. Se stai utilizzando il pulsante WPS presente sul router per connettere il dispositivo, non è necessario inserire un codice WPS. Invece, tieni premuto il pulsante WPS sul router per alcuni secondi, quindi segui le istruzioni sul dispositivo per completare la connessione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario accedere all’interfaccia di amministrazione del router per trovare il codice WPS. Puoi fare ciò digitando l’indirizzo IP del router nella barra degli indirizzi del browser web e accedendo alle impostazioni del router. Nelle impostazioni del router, cerca l’opzione WPS e il codice WPS dovrebbe essere indicato accanto a essa.

Ricorda che il codice WPS viene utilizzato solo quando si sceglie di connettersi al router tramite il metodo del codice PIN. In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante WPS sul router per connettere rapidamente il dispositivo senza inserire un codice.

