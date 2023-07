Google I/O 2023: Bard AI si prepara a competere con ChatGPT grazie alle estensioni

Il Google I/O 2023 è stato un evento molto atteso dagli appassionati di tecnologia, con Google che ha annunciato importanti sviluppi per il suo chatbot, Bard AI. La notizia più rilevante è stata l’introduzione delle estensioni, che consentiranno a Bard di competere meglio con il potente ChatGPT. Sebbene al momento manchino ulteriori informazioni, sembra che il lancio di queste estensioni sia imminente. Un rapporto pubblicato da 9to5Mac rivela che fino a nove estensioni saranno disponibili per Bard AI, tra cui alcune applicazioni molto popolari come Instacart, Kayak, Google Maps, Google Voli, Google Hotels, OpenTable, Zillow, YouTube e Redfin.

Ampliamento delle capacità di Bard AI

Il funzionamento delle estensioni di Bard sarà simile a quello di ChatGPT, poiché i plugin renderanno il chatbot ancora più intelligente ampliando la sua conoscenza e le sue capacità. Ad esempio, con queste estensioni, Bard sarà in grado di cercare e prenotare ristoranti, offrendo agli utenti un’esperienza più completa e interattiva. L’inclusione di estensioni di servizi popolari come Google Maps e Google Voli permetterà a Bard di fornire informazioni in tempo reale sulle rotte e sui voli, migliorando così la sua utilità per gli utenti.

Mancanze attuali e possibili sviluppi futuri

Alcuni brand importanti, come Wikipedia, Expedia e Zapier, non sono ancora presenti tra le estensioni di Bard AI. Tuttavia, non è escluso che Google decida di aggiungerle in seguito per ampliare ulteriormente le funzionalità del chatbot. Soprattutto Wikipedia potrebbe essere un’aggiunta significativa, considerando la sua vasta conoscenza e la fiducia che le persone ripongono in essa per le informazioni accurate.

Bard AI arriva in Italia

Una notizia entusiasmante per gli utenti italiani è l’arrivo di Bard AI nel paese, insieme a tutte le funzionalità ad esso collegate. Sebbene le estensioni non siano ancora disponibili, l’introduzione di Bard in Italia rappresenta un passo importante per Google nel portare la propria tecnologia di intelligenza artificiale in tutto il mondo.

