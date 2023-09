Guida alla risoluzione dei problemi dello Strumento di Cattura su Windows 11

Lo Strumento di Cattura è un’applicazione integrata in Windows 11 che consente agli utenti di catturare screenshot o registrare clip video dello schermo. Tuttavia, come qualsiasi altra applicazione, potresti incontrare problemi durante l’utilizzo. Ecco una guida passo-passo per risolvere i problemi comuni dello Strumento di Cattura su Windows 11.

Come risolvere i problemi con lo strumento di cattura screenshot su Windows 11

Aggiornare Windows

Assicurati che il tuo sistema operativo Windows 11 sia aggiornato all’ultima versione disponibile. Le correzioni di bug e le nuove funzionalità potrebbero essere incluse negli aggiornamenti.

Riavvia l’Applicazione

Se riscontri problemi con lo Strumento di Cattura, il primo passo è riavviare l’applicazione. Chiudi l’app e riaprila per vedere se il problema persiste.

Controllare le Autorizzazioni dell’App

Verifica che lo Strumento di Cattura abbia le autorizzazioni necessarie per accedere alla fotocamera, al microfono e ai file sul tuo sistema. Puoi farlo andando in “Impostazioni” > “Privacy” e controllando le autorizzazioni per l’app.

Verificare le Impostazioni di Cattura

Se stai avendo problemi con la cattura di screenshot o video, controlla le impostazioni di cattura. Assicurati di selezionare correttamente l’opzione desiderata, come “Screenshot” o “Registra” nella finestra dell’app.

Verificare la Tastiera di Scelta Rapida

Il comando di scelta rapida per avviare lo Strumento di Cattura di solito è Windows + Maiusc + S . Assicurati che questa combinazione di tasti funzioni correttamente sul tuo sistema. Se non funziona, potresti dover reimpostare le combinazioni di tasti rapidi nelle impostazioni di Windows.

Verificare lo Spazio su Disco

Se stai registrando clip video, assicurati che ci sia spazio sufficiente sul disco rigido o nell’unità in cui stai salvando i file. Lo spazio insufficiente potrebbe impedire la registrazione corretta.

Controllare le App in Background

Alcune app in background potrebbero interferire con lo Strumento di Cattura. Chiudi eventuali applicazioni inutilizzate o non necessarie prima di avviare la cattura.

Eseguire uno SFC Scan

Puoi eseguire uno scan del sistema con l’utilità “System File Checker” per verificare e riparare eventuali file di sistema danneggiati. Apri il Prompt dei comandi con privilegi di amministratore e digita il comando sfc /scannow , poi premi Invio.

Reinstallare l’App

Se i problemi persistono, prova a disinstallare e reinstallare lo Strumento di Cattura. Vai su “Impostazioni” > “App” > “App e funzionalità“, cerca lo Strumento di Cattura e seleziona “Disinstalla“. Poi visita il Microsoft Store per reinstallarlo.

Contatta il Supporto Tecnico

Se non sei riuscito a risolvere il problema utilizzando i passaggi precedenti, potresti voler contattare il supporto tecnico di Windows o cercare assistenza nella community online di Windows per ottenere aiuto specifico al tuo problema.

Tenendo presente queste indicazioni, dovresti essere in grado di risolvere la maggior parte dei problemi che potresti incontrare con lo Strumento di Cattura su Windows 11.

