Guida per il ripristino di file cancellati definitivamente dal cestino su Windows

Se hai accidentalmente cancellato dei file dal cestino e desideri recuperarli, puoi provare questo metodo utilizzando il prompt dei comandi. Tieni presente che il processo richiede un po’ di attenzione e dovresti seguire attentamente i passaggi indicati.

Come ripristinare file cancellati su Windows

Apri il Prompt dei comandi: Premi la combinazione di tasti Windows + R sulla tastiera per aprire la finestra Esegui .

+ R sulla tastiera per aprire la finestra . Digita “cmd” nella casella di ricerca e premi Invio o clicca su “OK”. Si aprirà il prompt dei comandi. Naviga alla cartella del cestino: Nel prompt dei comandi, digita il seguente comando e premi Invio:bash cd \$Recycle.Bin

Elenco dei file eliminati:

Continua digitando il seguente comando e premi Invio:bash

dir /a

Questo mostrerà l’elenco dei file presenti nella cartella del cestino, inclusi quelli eliminati definitivamente.

Identifica il file da recuperare:

Scorri l’elenco dei file e individua il nome del file che desideri ripristinare. Prendi nota del nome del file e dell’estensione (le lettere dopo il punto nel nome originale del file).

Ripristina il file:

Digita il seguente comando, sostituendo “nomefile.tipofile” con il nome del file e l’estensione che hai identificato al passaggio precedente:go

copy nomefile.tipofile C:\Users\VostroNomeUtente\Desktop

Assicurati di sostituire “VostroNomeUtente” con il nome utente del tuo account Windows.

Prevenire il problema del ripristino dei file cancellati definitivamente

Per evitare situazioni scomode in cui i file vengono eliminati definitivamente, puoi attivare l’opzione “Cronologia file” di Windows. Questa funzione agirà come una macchina del tempo per i tuoi dati sensibili e conserverà sempre una versione di riserva con le ultime modifiche disponibili.

Per attivare la Cronologia file, segui questi passaggi:

Fai clic sull’icona “Start” (l’icona Windows) nella barra delle applicazioni. Vai su “Impostazioni” (l’icona dell’ingranaggio). Seleziona “Aggiornamento e sicurezza“. Nella finestra di impostazioni, scegli “Backup” dal menu di sinistra. In “Backup opzioni“, attiva l’interruttore per la “Cronologia file“.

Una volta attivata la Cronologia file, Windows inizierà a salvare le versioni di backup dei file modificati in determinate cartelle, consentendoti di recuperare facilmente le versioni precedenti dei tuoi dati.

