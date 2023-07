Guida su come inviare messaggi programmati con Telegram

Telegram offre una funzione molto utile per programmare l’invio di messaggi, consentendo agli utenti di inviare testo, immagini e video in un momento specifico senza doverlo fare manualmente. Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per chi gestisce canali o gruppi su Telegram, ma può essere utilizzata anche nelle chat private.

Come programmare un messaggio con Telegram

Accedere alla chat: Apri l’app di Telegram e accedi alla chat in cui desideri inviare il messaggio programmato. Scrivere il messaggio: Componi il messaggio che vuoi inviare e aggiungi eventualmente immagini o video che desideri condividere. Programmare l’invio: Per programmare l’invio, invece di toccare il tasto di invio (freccia), tienilo premuto per alcuni secondi. Una finestra pop-up apparirà con la voce “programma messaggio”. Selezionare data e ora: Tocca su “programma messaggio” e si aprirà un calendario in cui potrai selezionare la data e l’ora in cui desideri inviare il messaggio. Salvare le impostazioni: Dopo aver impostato la data e l’ora desiderate, salva le impostazioni. Il messaggio verrà automaticamente inviato all’orario prestabilito. Messaggi programmati visibili: Per visualizzare i messaggi programmati, basta accedere alla chat e cercare l’icona del calendario accanto alle icone della graffetta e del microfono nella barra di scrittura del messaggio. Se l’icona del calendario ha un pallino, significa che ci sono dei messaggi programmati. Toccandola, puoi vedere tutti i messaggi in programma per quella chat. Notifica di completamento: Quando il messaggio viene inviato secondo l’orario programmato, riceverai una notifica che conferma il completamento dell’operazione.

Come usare i messaggi programmati di Telegram?

Le possibilità di utilizzare i messaggi programmati su Telegram sono numerose e dipendono dalle esigenze e dalla creatività dell’utente:

Pianificare comunicazioni nei canali e gruppi: Chi gestisce canali o gruppi su Telegram può utilizzare i messaggi programmati per distribuire le comunicazioni in modo più organizzato e pianificato durante il giorno o la settimana, evitando di inviare troppe notifiche in un breve periodo di tempo. Messaggi temporizzati: Puoi inviare messaggi a un orario specifico per non disturbare i tuoi contatti in momenti inopportuni, come inviare un messaggio di buongiorno al mattino o fare gli auguri a mezzanotte. Promemoria personali: Puoi sfruttare i messaggi programmati come promemoria personali, impostando notifiche push per appuntamenti, riunioni o impegni importanti. Creazione di un calendario personale: Utilizza la chat “messaggi salvati” per impostare notifiche push per eventi o scadenze importanti, mantenendo così un calendario personale sempre aggiornato.

In sintesi, la funzione dei messaggi programmati di Telegram è un prezioso strumento per pianificare e automatizzare le comunicazioni, rendendo l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica ancora più efficiente e conveniente. Sfruttando questa opzione, puoi gestire meglio il tuo tempo, mantenere organizzate le conversazioni e garantire che i messaggi siano inviati al momento giusto.

